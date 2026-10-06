Decreto legge ex Ilva, Lega: "Approvato emendamento su garanzie discariche, misura di equità per imprese in amministrazione straordinaria"

“Esprimiamo grande soddisfazione per l’approvazione in Commissione del nostro emendamento al decreto Ex Ilva.

Un intervento concreto e di buon senso, presentato come Lega, che va a risolvere una criticità importante per le imprese in amministrazione straordinaria.

L’emendamento interviene sulla periodicità delle garanzie prestate dalla società Acciaierie d’Italia in Amministrazione straordinaria per le attività di discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura.

In particolare, considerata la situazione di particolare criticità in cui versano le imprese in amministrazione straordinaria, abbiamo ritenuto opportuno eliminare il riferimento alla strategicità dell’impianto. In questo modo si permette l’applicazione della norma sulle garanzie prestate per la gestione dei rifiuti a tutte le imprese in amministrazione straordinaria, indipendentemente dalla presenza o meno di impianti strategici. Si tratta di una misura di equità e di razionalizzazione normativa che evita disparità di trattamento e sostiene il percorso di continuità e gestione ambientale per tutte le realtà produttive che si trovano in questa delicata fase”.

Così i senatori della Lega in Commissione Agricoltura Giorgio Maria Bergesio e Gianluca Cantalamessa, vicepresidente e capogruppo in commissione al Senato.



