Con il convegno "Stammi bene", all'ospedale di Verduno si va "insieme verso il benessere"

Si svolgerà mercoledì 21 ottobre 2026 , presso l'auditorium dell'Ospedale "Michele e Pietro Ferrero" di Verduno, la quarta edizione del convegno annuale "Stammi Bene. Insieme verso il benessere", quest'anno dedicato al valore del benessere organizzativo.

Il convegno, dedicato al benessere personale e sociale, nasce dalla volontà di rafforzare la collaborazione intersettoriale nel campo della salute, con l'obiettivo di implementare e consolidare un approccio life-course che favorisce un invecchiamento sano e sostenibile della popolazione.

L'evento, rivolto agli operatori sanitari e non, alle Associazioni di Categoria e alle aziende private del territorio, intende rappresentare uno strumento di informazione e formazione, nonché un'occasione di orientamento e supporto ai processi di empowerment individuale e collettivo.

Nel corso dell'incontro, organizzato sotto la direzione del dottor Giuseppe Calabretta (direttore S.Pre.S.A.L. e Dipartimento di Prevenzione) con la responsabilità scientifica della dottoressa Anna Familiari, saranno affrontati diversi aspetti legati alla promozione della salute nei luoghi di lavoro: dal benessere organizzativo alla leadership empatica, dalla Rete WHP alla comunicazione e alle relazioni di fiducia, fino al ruolo del Medico Competente, alla gestione dei conflitti e agli strumenti per misurare e promuovere il benessere in azienda.

La giornata si concluderà con un workshop pratico dedicato alla costruzione condivisa del proprio benessere organizzativo e con un momento di confronto e question time.



