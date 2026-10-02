Notte Bianca di Alba: la Croce Rossa in prima linea per sicurezza, prevenzione e solidarietà

In occasione della Notte Bianca di Alba, in programma per domani sabato sera, 3 ottobre, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Alba garantirà una presenza capillare nel centro cittadino per tutelare la sicurezza di residenti e visitatori, promuovere la cultura della salute e lanciare un'importante iniziativa di solidarietà per la comunità.



Per l'intera durata della manifestazione saranno operative diverse squadre di soccorritori a piedi, in grado di muoversi agevolmente nelle zone pedonali e di maggior affollamento, affiancate da ambulanze e mezzi di soccorso posizionati nei punti strategici della città per la gestione di qualsiasi emergenza sanitaria.



Lungo le vie del centro, i cittadini e i visitatori troveranno diversi stand dedicati della Croce Rossa, dove i volontari saranno a disposizione per sensibilizzare il pubblico su temi fondamentali e presentare le attività del Comitato.

Raccolta Fondi Crowdfunding per la Nuova Ambulanza: presso gli stand dedicati sarà possibile sostenere attivamente il Comitato partecipando alla campagna di crowdfunding promossa per l'acquisto di una nuova ambulanza. Un mezzo fondamentale per garantire alla città di Alba e ai comuni limitrofi un servizio di emergenza e trasporto infermi sempre efficiente e all'avanguardia.



Progetto "Bob: Bevi o Guidi?": un'iniziativa volta a prevenire gli incidenti stradali legati all'abuso di alcol e sostanze. I giovani della CRI coinvolgeranno i presenti con percorsi esperienziali, visori che simulano lo stato di ebbrezza e alcoltest gratuiti e volontari, promuovendo la responsabilità alla guida e la figura del designated driver.



Progetto "Love Red": la campagna incentrata sulla salute sessuale e sulla prevenzione delle malattie e infezioni sessualmente trasmissibili (MTS). Presso lo stand sarà possibile richiedere materiale informativo, confrontarsi con i giovani della CRI in un ambiente aperto e privo di pregiudizi, e ritirare dispositivi di prevenzione.