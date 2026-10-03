L'Asl Cn 2 partecipa alla "Giornata Mondiale della Salute Mentale": iniziative a Verduno, Alba e Bra

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, che si celebra ogni anno il 10 ottobre, l'ASL CN2 rinnova il proprio impegno nella promozione del benessere psicologico, un tema che assume sempre maggiore rilevanza a livello globale. La giornata, istituita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ha l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della salute mentale e di ridurre lo stigma spesso associato ai disturbi psichici.

L'ASL CN2 intente coinvolgere i cittadini sull'argomento e stimolare la riflessione collettiva sui temi della prevenzione, della cura e del supporto psicologico. L'Azienda Sanitaria, infatti, da sempre impegnata nella tutela della salute globale, riconosce la salute mentale come una componente fondamentale del benessere generale della popolazione.

Saranno organizzati tre eventi, a Verduno, Bra e Alba, per offrire momenti di incontro, informazione e riflessione sul tema della salute mentale, con l'obiettivo di abbattere le barriere che spesso impediscono alle persone di affrontare le proprie difficoltà psicologiche.

Gli eventi proporranno un orientamento ai servizi offerti dall'ASL CN2, la promozione del benessere e consigli pratici per uno stile di vita sano. Si svolgeranno:

A Bra venerdì 9 ottobre, ore 9/12 (in Piazza XX settembre)

Ad Alba sabato 10 ottobre, ore 9/12 (in Piazza Michele Ferrero)

A Verduno lunedì 12 ottobre, ore 9/12 (presso l'Ospedale Michele e Pietro Ferrero)

Ogni evento sarà arricchito da momenti di dialogo con i professionisti della salute mentale, al fine di fornire informazioni utili, ma anche per stimolare una cultura del supporto psicologico come parte integrante della cura di sé.

La Giornata Mondiale della Salute Mentale rappresenta un'opportunità per ricordare che la salute mentale è altrettanto importante della salute fisica e che il benessere psicologico è fondamentale per una vita sana e soddisfacente. ASL CN2 si impegna ogni giorno a garantire ai cittadini l'accesso a servizi di supporto, prevenzione e cura, con un focus particolare sui bisogni di ognuno.

L'ASL CN2 invita tutti a partecipare attivamente alle iniziative in programma, con la consapevolezza che il benessere mentale è una responsabilità collettiva.