ATLETICA / Samuele Ternavasio campione italiano cadetti 300 metri

Lo scorso fine settimana ha significato un momento di alto sport per l’Atletica Fossano.

La società è infatti tornata dalla trasferta di Agropoli, per i campionati Italiani per regioni Cadetti, con risultati di primissimo piano a livello nazionale.

Il grande protagonista del weekend è stato Samuele Ternavasio, che si è laureato campione italiano, conquistando la medaglia d’oro nei 300 metri piani con una prestazione eccezionale: 35’90’’ e nuovo primato personale.

Samuele ha inoltre ottenuto un prestigioso quarto posto, sfiorando il podio e portando preziosi punti alla squadra.

Di altissimo livello anche la prova di Nicolò Cravero, impegnato nella gara del getto del peso. In un contesto altamente competitivo che vedeva al via i migliori talenti d'Italia, Nicolò ha conquistato un eccellente nono posto nazionale, dimostrando solidità, grinta e grandi margini di crescita.