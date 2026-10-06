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Sport | 06 ottobre 2026, 19:28

ATLETICA / Samuele Ternavasio campione italiano cadetti 300 metri

In evidenza anche Nicolò Cravero, impegnato nel getto del peso, con un ottimo nono posto nazionale

Samuele Ternavasio, campione italiano 300 metri

Samuele Ternavasio, campione italiano 300 metri

Lo scorso fine settimana ha significato un momento di alto sport per l’Atletica Fossano.

La società è infatti tornata dalla trasferta di Agropoli, per i campionati Italiani per regioni Cadetti, con risultati di primissimo piano a livello nazionale.

Il grande protagonista del weekend è stato Samuele Ternavasio, che si è laureato campione italiano, conquistando la medaglia d’oro nei 300 metri piani con una prestazione eccezionale: 35’90’’ e nuovo primato personale.

Samuele ha inoltre ottenuto un prestigioso quarto posto, sfiorando il podio e portando preziosi punti alla squadra.

Di altissimo livello anche la prova di Nicolò Cravero, impegnato nella gara del getto del peso. In un contesto altamente competitivo che vedeva al via i migliori talenti d'Italia, Nicolò ha conquistato un eccellente nono posto nazionale, dimostrando solidità, grinta e grandi margini di crescita.

Cristiano Sabre

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