Donna di Bra trovata morta in un alloggio di Formentera, arrestato il compagno

La Guardia Civil spagnola sta indagando sull'omicidio di una donna italiana avvenuto a Formentera. Lo ha riferito il "Diario de Ibiza", secondo cui gli inquirenti sospettano un caso di violenza di genere e che la donna sia stata accoltellata dal compagno a Es Pujols.

La vittima è Luisa Asteggiano, 45 anni originaria di Bra, che secondo quanto appreso dal nostro giornale avrebbe vissuto nella città della Zizzola sino al 2009, anno nel quale si sarebbe trasferita a Crema, in provincia di Cremona, conservando alcuni parenti a Govone, nel Roero.

Gli investigatori – riporta l’agenzia Ansa – hanno interrogato il compagno, Ivan Sauna, anche lui italiano, 51 anni, originario di Busto Arstizio, fermato con l'accusa di omicidio. Titolare di un'agenzia di viaggi, Sauna sarebbe in attesa di essere trasferito davanti ai magistrati magistrato del Tribunale di Ibiza, per la convalida del fermo.

Secondo la testata locale spagnola specifica che vittima e indiziato sono residenti nell'isola, aggiungendo che la donna viveva da anni a Formentera con un figlio nato da una precedente relazione.

"Non possiamo tollerare alcuna forma di violenza contro le donne", ha scritto oggi sui social media la governatrice regionale, Marga Prohens.

Il Consolato Generale d'Italia a Barcellona - riferisce l’agenzia Adnkronos - si mantiene in contatto con le autorità spagnole che stanno seguendo il caso. Il Consolato Generale a Barcellona ha espresso massima vicinanza ai famigliari della connazionale, mettendosi a disposizione per ogni possibile assistenza consolare.