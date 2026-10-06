MTB DOWNHILL / Thomas Bruno nella Top10 di Coppa del Mondo in USA

Si conclude positivamente la trasferta Canadase e Americana dei gemelli Bruno impegnati nella Coppa del Mondo di Downhill, che sancisce anche la fine di questa lunga stagione.

La prima gara oltreoceano li ha visti impegnati nella tappa di Whistler, Canada, la mecca mondiale della MTB, sulla mitica pista 1199, lunga, tecnica, selettiva, con imponenti salti di oltre 20 metri.

Qualifica complicata e resa ancor più insidiosa dalla pioggia. Rebecca ottiene un ottimo 14° posto in una combattuta categoria Junior femminile, non lontana dalla Top10 necessaria per passare in finale. Thomas chiude con un buon tempo che gli vale tuttavia solo il 26° posto lasciando fuori anche lui dalla finale a cui accedono i primi 20.

La seconda tappa oltreoceano si è svolta invece lo scorso fine settimana a Lake Placid (USA). Anche qui prove e qualifiche sotto pioggia battente, che ha messo a dura prova gli atleti con condizioni molto complicate di terreno e visibilità.

Rebecca sfiora nuovamente la finale con un buon 12esimo posto segnato da un grosso errore ma che fa ben sperare essendo comunque tra le migliori Junior del primo anno in classifica. Questa volta meglio Thomas che centra un brillante 8° posto e accede alla finale della domenica.

Gara all’attacco e bella prova per lui che chiude al 9° posto ma con una tempo di livello assoluto, e porta a casa la terza Top10 stagionale confermandosi tra i migliori Junior primo anno.

Tempo di riposare e dedicarsi ai più giovani.

APPUNTAMENTO Sabato 10 ottobre al Monte Alpet dove Rebecca e Thomas, insieme a tutto lo staff del team TRIBE HOTBIKES, saranno a disposizione dei giovani che vogliono avvicinarsi al mondo delle competizioni, maggiori informazioni su https://www.tribestore.it/open-day-2026