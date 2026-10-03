Alba: in piazza Prunotto torna la Grande rassegna dei bovini piemontesi

Una tradizione che si rinnova e che torna a celebrare uno dei simboli della zootecnia piemontese. Giovedì 8 ottobre, dalle ore 9.30, nell'area coperta di piazza Prunotto ad Alba, è in programma la 104ª edizione della "Grande rassegna di bovini piemontesi di sottorazza albese della coscia".

L'appuntamento è organizzato dall'assessorato all'Agricoltura del Comune di Alba, con il patrocinio del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e della Regione Piemonte, nell'ambito della 96ª edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba.

Saranno circa 30 i capi di bovini piemontesi protagonisti della rassegna, che animerà la mattinata in piazza Prunotto con la partecipazione di Radio Alba.

Le modifiche alla viabilità

Per consentire l'allestimento e lo svolgimento della manifestazione sono previste alcune modifiche alla sosta e alla circolazione.

Da lunedì 5 a giovedì 8 ottobre divieto di sosta con rimozione forzata nell'area coperta di piazza Prunotto, per permettere l'installazione delle strutture necessarie alla manifestazione.

Giovedì 8 ottobre, dalle 5 alle 14, divieto di circolazione veicolare e di sosta con rimozione forzata in piazza Prunotto, limitatamente agli stalli di sosta sul lato della Caserma dei Carabinieri e nell'area sottostante la copertura.

Sono esclusi dai provvedimenti i veicoli che, a qualsiasi titolo, partecipano alla manifestazione.



