Alba, la chiesa di San Giovanni apre ai turisti del Tartufo: ingresso libero ai weekend di ottobre

La chiesa di San Giovanni Battista, dopo la Cattedrale di San Lorenzo e l’ormai scomparsa Santa Maria del Ponte, è la chiesa più antica di Alba. Dalle origini altomedievali, l’edificio si è trasformato nel corso dei secoli tra ricostruzioni e restauri, ed oggi è considerato la pinacoteca di arte sacra della città.

Oltre il valore religioso e cultuale, la chiesa parrocchiale di San Giovanni è un vero e proprio scrigno di opere d’arte, testimoni importanti del fervore culturale piemontese: dalla preziosa tavola della Madonna del latte, dipinta nel 1377 da Barnaba da Modena; a quella del Macrino d’Alba realizzata nel 1508; fino alla tela del Battesimo di Cristo del saviglianese Giovanni Antonio Molineri, solo per citarne alcune.

La parrocchia, l’Associazione culturale San Giovanni e Turismo in Langa vi invitano a conoscere e ad apprezzare il suo ricco patrimonio storico – artistico. In collaborazione con l’Associazione Volontari per l’Arte e il Museo Diocesano di Alba, nei weekend di ottobre, in occasione della 96° Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, la chiesa sarà presidiata dai volontari che accoglieranno i turisti e potranno fornire informazioni utili alla visita, con il supporto dei pannelli descrittivi e il sistema di audio guida con QR-code.

Giorni e orari: sabato 3 – 10 – 17 – 24 – 31 e domenica 11 ottobre, dalle 15.00 alle 18.00. INGRESSO LIBERO e GRATUITO

Prova anche l’esperienza “Visioni D’Arte” e scopri le opere d’arte della chiesa di San Giovanni Battista di Alba con un’esperienza immersiva, grazie a visori 3D, presso l’adiacente Spazio San Giovanni (ingresso dal chiostro). L’arte come non l’hai mai vista! L’esperienza sarà fruibile domenica 11 ottobre dalle 10 alle 18, ogni ora circa (l'esperienza dura circa 30 minuti).

La prenotazione è fortemente consigliata per gruppi numerosi (posti disponibili 15 persone per turno). Per gruppi e visite guidate in altri orari, l’esperienza è disponibile sempre su richiesta e su prenotazione. Il costo è di 2 euro a persona per il noleggio del visore.

Per informazioni e prenotazioni inviare una mail con nome e data della visita a info@sangiovannialba.it



