Animali di casa, tutti i servizi in un’unica app

Una settimana qualsiasi con un animale in casa: il richiamo del vaccino in scadenza, la toelettatura da prenotare, le crocchette da ricomprare e la curiosità di sapere quanto si è speso nel mese. Sono quattro cose in quattro posti diversi, tra agenda, telefonate, negozi e scontrini; mypethub, l’app nata a Milano, prova a riunirle in uno solo.

Come si trovano i servizi

In app c’è una mappa con i professionisti della zona, tra veterinari, nutrizionisti, naturopati, educatori, toelettatori e altri, ciascuno con il proprio profilo e i servizi che offre, così non servono più lunghe ricerche online né domande nei gruppi WhatsApp: si apre l’app e si vede chi c’è vicino. Per chi vive fuori dai grandi centri, spiegano da mypethub, la cosa pesa ancora di più, perché sapere a chi rivolgersi non è sempre scontato.

Come si prenota e si paga

La prenotazione si fa direttamente dall’app, senza telefonate e senza rincorrere nessuno, e lo stesso vale per il pagamento. Al momento della richiesta dell’appuntamento si aggiunge una carta oppure si paga con Google Pay o Apple Pay; i fondi vengono bloccati ma non spesi subito, e l’addebito avviene solo quando l’appuntamento è stato completato.

Come si tiene tutto insieme

Il profilo sanitario tiene a portata di mano vaccini, trattamenti e allergie, anche quando il veterinario chiede quando è stato fatto l’ultimo richiamo; il calendario manda i promemoria per vaccini, antiparassitari e visite, così non si dimentica più niente; c’è una sezione per l’alimentazione, con marche preferite, ricette e integratori, e un diario del comportamento per annotare i cambiamenti e parlarne con il professionista. Il monitoraggio delle spese mostra quanto costa davvero l’animale mese per mese ed è una delle funzioni più usate, mentre la sezione My Brands raccoglie i codici sconto dei brand partner, oltre 60, tra cui Real Bowl, Kunik e Tavo.

Per tutti gli animali di casa

L’app funziona per tutti gli animali di casa, non solo per il cane, e uno stesso account può essere condiviso dai familiari per gestire promemoria e appuntamenti. «Volevo un’app che facesse per il mio animale quello che il telefono fa già per tutto il resto della mia vita: organizzare, ricordare, semplificare», racconta la CEO Iliana Liontou, spiegando da dove è partito il progetto. L’app è gratuita e si scarica da App Store e Google Play.

















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