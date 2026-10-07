Sagra d'Autunno di Piasco: dal 9 al 13 ottobre, cinque giorni tra sapori, musica e tradizione

Dal 9 al 13 ottobre 2026 Piasco torna a celebrare la sua festa più attesa. La 37ª edizione della Sagra d'Autunno, promossa dalla Pro Loco con il sostegno del Comune, della Provincia di Cuneo e della Regione Piemonte, propone cinque giorni di appuntamenti tra cucina, spettacolo e memoria del territorio. Il programma completo è sul sito www.sagradautunno.it

Venerdì 9 ottobre la serata si apre con «Piasco in paella»: un menù a 25 € con tris di antipasti di pesce, paella di pesce e dolce. A seguire il concerto live degli Acustica, la Super dance party e il dj set di Danilo V&Donadj, con la voce di Fabiolino Sunfly.

Sabato 10 ottobre è il turno del «Giro pizza», a 20 €. La serata è dedicata alla trap night con IvanBi e YD Frost e al dj set di Dj Pitone. La cena è organizzata in due turni, alle 19 e alle 21; l'ingresso è a pagamento, 18 € con consumazione.

Domenica 11 ottobre è il cuore della sagra. Bancarelle, mostre, musica e intrattenimento animano le vie del paese. Il grande pranzo è a base di polenta di «Pignulet», piatto simbolo della cucina locale. Verso sera l'orchestra Maurizio e la Band guida la serata danzante.

Lunedì 12 ottobre lo spazio è del circo contemporaneo. Giocoleria e comicità sono affidate a Fuma Che 'Nduma - Circo & Comunità, mentre il mago Zapotek presenta lo spettacolo «Valigia Magica». L'ingresso è libero.

Martedì 13 ottobre la sagra si chiude con «Piasco, terra che lavora», un incontro su storia, persone e imprese dell'agricoltura piaschese, anch'esso a ingresso libero.

Tra stand gastronomici, concerti e momenti di racconto del paese, la 37ª edizione conferma la Sagra d'Autunno come appuntamento che tiene insieme tavola, piazza e identità di una delle più amate comunità del territorio.