Fedeltà al lavoro e progresso economico, il presidente Robaldo alla 73ª edizione della premiazione della Camera di Commercio

Nella suggestiva cornice della chiesa di San Francesco si è svolta domenica 4 ottobre la 73ª edizione della "Premiazione della Fedeltà al Lavoro e del Progresso Economico", tradizionale appuntamento promosso dalla Camera di Commercio per rendere omaggio alle donne, agli uomini e alle realtà produttive che, con il proprio impegno, contribuiscono alla crescita economica e sociale della provincia di Cuneo.

Alla cerimonia ha partecipato anche il presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo, insieme alle autorità civili, militari e istituzionali del territorio.

Nel corso della mattinata sono stati assegnati sei Sigilli d'Oro a personalità e imprese che si sono particolarmente distinte nei settori del commercio, dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, della cooperazione e della cultura. È stato inoltre conferito il Premio Speciale Innovazione e Sostenibilità, riconoscimento dedicato alle esperienze più significative e innovative del tessuto economico provinciale.

Particolarmente significativo il momento dedicato alla consegna di 136 diplomi a lavoratrici, lavoratori e realtà economiche della Granda. I riconoscimenti hanno premiato industriali, commercianti, artigiani e coltivatori diretti con almeno 35 anni di attività, oltre alle cooperative costituite da almeno 40 anni, testimoniando il valore della continuità, della professionalità e della capacità di affrontare le trasformazioni economiche mantenendo un forte legame con il territorio.

La cerimonia, ospitata nel giorno dedicato a San Francesco, patrono d'Italia, ha rappresentato un'occasione per valorizzare il ruolo fondamentale del lavoro e dell'impresa nello sviluppo delle comunità locali, celebrando storie di dedizione, sacrificio e impegno che continuano a caratterizzare il tessuto economico e sociale della provincia di Cuneo.