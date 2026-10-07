Giorgio Chiesa vicepresidente di Federalberghi Piemonte

Federalberghi Piemonte, che rappresenta in modo unitario il settore turistico-ricettivo regionale, annuncia la nomina di Fabio Borio come nuovo Presidente dell’associazione regionale delle imprese turistico-ricettive. Borio, attuale Presidente di Federalberghi Torino, assume l’incarico succedendo ad Alessandro Comoletti e guiderà l’Associazione per cinque anni. Federalberghi Piemonte, la più importante e rappresentativa associazione datoriale delle imprese turistico-ricettivo a livello piemontese, riunisce le associazioni provinciali aderenti a Federalberghi di Torino, Verbano Cusio Ossola, Cuneo, Novara, Alessandria, Vercelli, Biella e le locali di Alba (CN) e Acqui Terme (AL).

L’Assemblea dei soci, presente con il 99,40% dei voti disponibili, ha inoltre nominato il nuovo Consiglio Direttivo – composto da 18 Consiglieri – e rinnovato la vicepresidenza che è stata assegnata a Andrea Padulazzi (Federalberghi VCO) che assume anche la carica di Vicario. Sono eletti Vicepresidenti anche Aimone Claudio Dal Pozzo d’Annone (Federalberghi Novara), Giorgio Chiesa (Federalberghi Cuneo) e Tommaso Vineis (Federalberghi Torino) in qualità di Tesoriere.

La nomina del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo segna l’avvio di una fase di lavoro orientata al rafforzamento della rappresentanza regionale, alla tutela delle imprese alberghiere e allo sviluppo di politiche condivise per la competitività del turismo piemontese, in continua crescita negli ultimi anni.

“Assumere la guida di Federalberghi Piemonte è un onore, nonché una grande responsabilità che accolgo con convinzione e spirito di servizio, mettendo a disposizione l’esperienza acquisita in questi anni – dichiara Fabio Borio, neo-presidente di Federalberghi Piemonte – Il turismo in Piemonte vive un periodo di forte crescita, come raccontano i dati della Regione Piemonte, grazie a un’offerta che si compone di città d’arte, montagne, laghi e perle tutelate dall’Unesco. Il nostro settore vive, di conseguenza, una fase di trasformazione profonda che richiede una rappresentanza forte, coesa e capace di dialogare positivamente con le Istituzioni e con tutti gli attori del territorio. Lavoreremo per valorizzare l’intera filiera dell’accoglienza, per promuovere il Piemonte in Italia e all’estero, per sostenere le imprese nelle sfide quotidiane e attrarre nuovo pubblico verso le nostre destinazioni. La collaborazione tra le associazioni piemontesi del sistema Federalberghi sarà la chiave per costruire una visione comune e per rafforzare il ruolo del turismo come motore di sviluppo economico e sociale della regione. Ci tengo, infine, a ringraziare Alessandro Comoletti per il lavoro svolto in questi anni”.