Torna l'Open Day ANPAS: sabato 24 ottobre porte aperte nelle Pubbliche Assistenze del Piemonte

Aprire le porte delle Pubbliche Assistenze, far conoscere il lavoro quotidiano dei volontari e soprattutto insegnare a tutti che, di fronte a un’emergenza, sapere cosa fare può fare la differenza. È questo l’obiettivo della quarta edizione dell’Open Day ANPAS, in programma sabato 24 ottobre 2026 in occasione della Giornata Nazionale delle Pubbliche Assistenze.

Un appuntamento che coinvolgerà numerose associazioni ANPAS del Piemonte e che quest’anno avrà un filo conduttore particolarmente significativo: “1000 giovani, un solo Ritmo per la Vita”. Il progetto regionale punta, infatti, a trasformare la giornata in un grande momento di sensibilizzazione sul primo soccorso e, contemporaneamente, ad avvicinare le nuove generazioni al volontariato.

L’iniziativa partirà con il flash mob regionale “Ritmo di Vita”, in programma alle 10.30 nelle piazze dei Comuni coinvolti. Volontari e cittadini saranno invitati a eseguire il massaggio cardiaco su palloncini a forma di cuore seguendo il ritmo di “Stayin’ Alive” dei Bee Gees, accompagnati da dimostrazioni pratiche di rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del defibrillatore. Un gesto simbolico, ma anche un modo immediato per ricordare che imparare le manovre di primo soccorso significa essere pronti ad aiutare una persona nel momento più importante.

L’Open Day sarà il lancio ufficiale di “Ritmo di Vita NEXT”, il progetto con cui ANPAS Piemonte punta a formare e abilitare gratuitamente 1.000 giovani tra i 18 e i 24 anni alle manovre di rianimazione cardiopolmonare e all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno. I percorsi formativi si svolgeranno tra novembre 2026 e aprile 2027 e saranno sostenuti e organizzati dal Comitato Regionale ANPAS Piemonte.

Durante l’Open Day ANPAS nelle sedi delle Pubbliche Assistenze si svolgeranno inoltre corsi gratuiti di primo soccorso, dimostrazioni pratiche, simulazioni di intervento, visite alle ambulanze, attività educative e ludiche per i bambini, laboratori di prevenzione sanitaria e incontri dedicati al servizio civile universale.

Vincenzo Sciortino, presidente ANPAS Piemonte: «L’Open Day è il momento in cui le nostre Pubbliche Assistenze si aprono alle comunità e raccontano, attraverso le persone, ciò che significa essere ANPAS. Quest’anno vogliamo fare un passo ulteriore, scegliendo di investire sui giovani e sul futuro. Con “Ritmo di Vita NEXT” mille ragazze e ragazzi potranno acquisire gratuitamente una competenza capace di salvare una vita. Ma insieme a una tecnica vogliamo trasmettere qualcosa di più profondo: la consapevolezza che, di fronte al bisogno di un’altra persona, ciascuno può scegliere di fare la propria parte. È da questa scelta che nasce il volontariato, sentirsi responsabili gli uni degli altri. Le nostre Pubbliche Assistenze trasformano ogni giorno questa responsabilità in competenza, solidarietà e comunità. Il 24 ottobre vogliamo raccontarlo insieme, in tutto il Piemonte».

Programma Open Day ANPAS in Piemonte

Tra le Pubbliche Assistenze aderenti c’è anche la Croce Verde di Gravellona Toce, che ha scelto di anticipare il proprio Open Day a domenica 11 ottobre, facendolo coincidere con la Sagra del Cioccolato.

Una giornata pensata per incontrare la cittadinanza in un contesto di festa e partecipazione, con presentazione dei corsi gratuiti, dimostrazioni tecniche di primo soccorso, attività per adulti e bambini e la possibilità di conoscere più da vicino i servizi e il mondo del volontariato della Croce Verde. Non mancheranno street food e momenti di intrattenimento. Anche a Gravellona Toce sarà protagonista il flash mob “Ritmo di Vita”, sulle note di “Stayin’ Alive”.

L’anteprima della Croce Verde rappresenta così una delle prime occasioni per portare direttamente nelle comunità il messaggio dell’Open Day ANPAS, in attesa della grande giornata regionale del 24 ottobre.

Sono numerose le Pubbliche Assistenze ANPAS che hanno aderito all’iniziativa. Nel territorio torinese il 24 ottobre saranno protagoniste, tra le altre, Croce Verde Porte, Volontari Soccorso Sud Canavese di Caluso, Ivrea Soccorso, Croce Bianca Volpiano, Croce Verde Collegno, Croce Verde None, Croce Verde Pinerolo, Croce Verde Cavour, Croce Verde Bricherasio, Croce Bianca Orbassano, Croce Bianca Rivalta di Torino, Croce Verde Villastellone, Croce Verde Vinovo Candiolo Piobesi e Croce Verde Torino.

Croce Bianca Orbassano organizza l’Open Day all’Oratorio di Orbassano, ingresso da via Cesare Battisti. Alle 10.30 il flash mob regionale “Ritmo di Vita”, con dimostrazioni di rianimazione cardiopolmonare, massaggio cardiaco e primo soccorso, insieme alla possibilità di conoscere mezzi e attività della Croce Bianca. In mattinata il corso gratuito di disostruzione pediatrica con i formatori ANPAS. Dalle 10 alle 13, spazio alla Fiera della Cura, con stand, laboratori e attività per bambini, ragazzi e famiglie. Pranzo condiviso in stile picnic. Nel pomeriggio, spazio al Secondo Memorial Pier Paolo Salut, una camminata dedicata alla memoria e ai valori della solidarietà: alle 14 apertura stand e consegna pacchi gara, alle 15 partenza dall’oratorio verso la sede della Croce Bianca, con giochi e merenda per tutti.

Il programma della Croce Verde Porte accoglierà i cittadini presso la struttura polivalente “Una finestra sulle valli” a Villar Perosa. Dopo il flash mob saranno proposte informazioni sulle modalità per diventare volontari, spiegazioni sui presidi sanitari e visita dei mezzi di soccorso, insieme a nozioni di primo soccorso.

A Bricherasio la Croce Verde Bricherasio proporrà una mattinata dedicata alla scoperta del mondo del soccorso, dalle 9.30 alle 12, in piazzale della Chiesa Santa Maria. Saranno illustrate le modalità di funzionamento del 112, i mezzi e i presidi sanitari, mentre per i bambini saranno organizzati giochi e attività. Alle 10.30 il momento centrale con il flash mob “Ritmo di Vita”.

La Croce Verde Torino, nelle sedi di Torino, Alpignano, Borgaro-Caselle, Ciriè, San Mauro Torinese e Venaria, proporrà invece l’esperienza “Soccorritore per un’ora”. I partecipanti potranno entrare idealmente a far parte di un equipaggio e confrontarsi con semplici scenari di primo soccorso, affiancati dai formatori dell’associazione. Un modo diretto e coinvolgente per comprendere cosa significa intervenire in una situazione di emergenza.

La Croce Verde None proporrà dimostrazioni di rianimazione cardiopolmonare e attività aperte alla cittadinanza, mentre la Croce Verde Villastellone sarà presente in piazza Martiri della Libertà a Santena con il flash mob delle 10.30. Nel corso della mattinata saranno inoltre effettuati controlli gratuiti della pressione, elettrocardiogrammi e glicemia, con dimostrazioni sull’utilizzo del defibrillatore, informazioni sul primo soccorso, attività per bambini e la presenza della Protezione Civile.

Nel Cuneese hanno aderito, tra le altre, Croce Verde Saluzzo, Croce Bianca Ceva, Gruppo Volontari del Soccorso di Clavesana, Associazione Volontari del Soccorso Dogliani e AVAV – Associazione Volontari Ambulanza Vallebelbo, ASAVA Grinzane Cavour, Croce Bianca Fossano.

A Carrù il Gruppo Volontari del Soccorso di Clavesana proporrà una mattinata particolarmente ricca. Il ritrovo è fissato alle 9 in piazza Perotti. Seguiranno nozioni di primo soccorso, prove di massaggio cardiaco su manichini adulti e pediatrici e dimostrazioni delle manovre di disostruzione delle vie aeree. Alle 10.30 il flash mob “Ritmo di Vita”, quindi la visita guidata ai mezzi e la spiegazione dei presidi presenti sulle ambulanze. La mattinata sarà completata da attività di prevenzione sanitaria, rilevazione della pressione e saturazione e da un percorso con occhialini per simulare gli effetti dell’alcol e delle sostanze stupefacenti.

A Santo Stefano Belbo l’AVAV – Associazione Volontari Ambulanza Vallebelbo dalle ore 15, presso il Salone Polifunzionale di via Bruno Caccia, proporrà visite guidate ai mezzi di soccorso e sarà possibile conoscere più da vicino le attività dell’associazione. Durante l’incontro verranno fornite informazioni su come diventare volontari e sul Servizio Civile Universale. Saranno inoltre illustrate alcune nozioni di primo soccorso e verrà effettuata una dimostrazione pratica del massaggio cardiaco.

La Croce Bianca Fossano organizza, al mattino, corso di primo soccorso pediatrico e formazione sulla disostruzione delle vie aeree e arresto cardio respiratorio.

Nell’Astigiano la Croce Verde Montemagno aprirà la propria sede dalle 9 alle 13. Sarà possibile visitare i locali e i mezzi di soccorso e conoscere le attività svolte sul territorio. Alle 10.30 è prevista una dimostrazione sull’utilizzo del defibrillatore, seguita da un mini corso sulla disostruzione delle vie aeree e sulle principali tecniche di primo intervento. La mattinata si concluderà con un momento conviviale.

Nell’Alessandrino porte aperte alla Croce Verde Alessandria, Croce Verde Casale, Croce Verde Ovadese e Avis Primo Soccorso Valenza con proposte che spaziano dalle nozioni di primo soccorso al massaggio cardiaco, dalla gestione degli incidenti domestici e sportivi alla visita della sede e dei mezzi. Saranno inoltre fornite informazioni sul 112, sul sistema 118, sulle attività dell’associazione, sul Servizio Civile Universale e sulle modalità per diventare volontari. Previsti anche percorsi sensoriali, attività per bambini, prevenzione sanitaria e simulazioni di interventi.

Nel Novarese Novara Soccorso organizza corso “baby protection”, in programma anche flash mob, mini corsi informativi, dimostrazioni di primo soccorso e attività per i bambini. A San Maurizio d’Opaglio i Volontari del Soccorso Cusio Sud Ovest alle ore 16 incontrano la cittadinanza nella sala consigliare comunale. Dimostrazioni di rianimazione cardio polmonare e attività aperte a tutti con il Gruppo Volontari Ambulanza del Vergante di Nebbiuno, mentre nel Verbano Cusio Ossola partecipa la Croce Verde di Gravellona Toce.

Dopo il successo delle scorse edizioni, con migliaia di visitatori, l’Open Day 2026 torna ad aprire le porte delle Pubbliche Assistenze per avvicinare la cittadinanza al mondo del volontariato del soccorso, della formazione e della solidarietà.