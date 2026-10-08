BADMINTON / Trofeo Coni Under 14: Alba Shuttle conquista l'argento

Si è conclusa con soddisfazione e un po' di rammarico, la trasferta in Puglia della rappresentativa piemontese, formata interamente dai ragazzi dell Alba Shuttle Badminton, che ha partecipato dal 4 al 7 ottobre al "Trofeo Coni Under 14" disputato a Taranto.

Gli atleti Leonardo Jay Roopak, Francesco Grimaldi, Matilde Frongia e Sveva Ferrero, accompagnati e guidati dal tecnico Faizan Aslam hanno davvero sfiorato la vittoria, cedendo in finale soltanto alla rappresentativa del Trentino Alto Adige per 2-1, con vittoria nel doppio maschile e sconfitte di misura nel doppio misto e in quello femminile.

In semifinale netta vittoria contro la Lombardia per 3-0. Il doppio misto, con in campo Francesco Grimaldi e Sveva Ferrero ha vinto in 3 set, il singolo maschile ha visto una sudata vittoria di Leonardo Jay Roopak in 3 set e mentre nel singolo femminile Matilde Frongia ha avuto la meglio della quotata avversaria in 2 set.

Davvero confortante comunque l'avventura dei portacolori albesi, scelti per rappresentare il Piemonte nel badminton, in una manifestazione che sta prendendo sempre più importanza nel panorama sportivo giovanile italiano.

Per la cronaca, ad aggiudicarsi la vittoria finale, con la somma dei risultati delle varie discipline, è stata la Lombardia (112 punti), che ha preceduto Emilia Romagna e Lazio. Il Piemonte, con 94 punti, si è posizionato al nono posto.

Il prossimo anno la kermesse si svolgerà nel Lazio, mentre l'edizione 2028 è già stata assegnata alla Liguria.

A questa manifestazione di Taranto 2026 sono stati ben 4500 i giovani atleti partecipanti, con 38 Federazioni Sportive Nazionali (FSN) rappresentate e 7 Discipline Associate (DSA).

Complimenti ancora ai ragazzi dell Alba Shuttle Badminton per il risultato raggiunto e per aver degnamente rappresentato il Piemonte ad un torneo nazionale prestigioso.