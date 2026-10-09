CICLISMO / Le emozioni della 110ª edizione del Gran Piemonte che ha attraversato Langhe e Roero [FOTO e VIDEO]

Ancora una volta il grande ciclismo ha fatto capolino nella "Granda".

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 8 ottobre, si è infatti disputata la 110a edizione del Gran Piemonte, storica classica autunnale che, dopo gli iniziali chilometri nell'Astigiano, si è articolata nella provincia di Cuneo con l'arrivo nel centro di Bra.

A trionfare è stato il francese Dorian Godon che, imponendosi allo sprint, ha preceduto il danese Anthon Charmig e il toscano Alberto Bettiol.

La corsa è stata accompagnata dal folto pubblico sul percorso, ricco di asperità su cui gli appassionati si sono radunati per assistere allo spettacolo. Assoluti protagonisti Langhe, Roero e Monferrato, con i ciclisti che hanno pedalato per lunghi tratti in mezzo a paesaggi mozzafiato.

Il doppio passaggio dei corridori sulla salita di La Morra (GUARDA IL VIDEO)