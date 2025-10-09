Contromano sulla tangenziale di Bra: automobilista fermata dalla Polizia di Stato

Nella serata di venerdì 4 ottobre un’autovettura ha percorso contromano circa due chilometri sulla tangenziale di Bra, rischiando di causare un grave incidente.

La pattuglia della Polizia Stradale di Cuneo – Sottosezione autostradale di Bra ha attivato immediatamente la procedura prevista, attirando l’attenzione del conducente con segnalazioni intermittenti, tramite il dispositivo supplementare di allarme acustico e lampeggianti, mentre con l’altoparlante intimava l’alt.

Data la pericolosità della condotta e considerato che il conducente sembrava ignorare tutti i dispositivi sonori e visivi di emergenza sopra descritti, veniva contestualmente deviato il traffico in modo da assicurare l’incolumità degli altri utenti della strada.

La conducente, una donna di 54 anni originaria del cuneese, non avendo più la possibilità di proseguire la marcia, si è quindi arrestata davanti agli operatori, ignara di aver percorso più di due chilometri contromano e, successivamente, sottoposta a controllo etilometrico, è risultata positiva alle sostanze alcoliche con un tasso di 1,71 g/l.

La donna, ferma restando la presunzione di innocenza, è stata pertanto deferita all’Autorità giudiziaria, data la natura penale della sanzione prevista ai sensi dell’art. 186 co. 2 lett. c) C.d.S., oltre ad essere stata sanzionata amministrativamente per guida in contromano in condizioni di limitata visibilità ai sensi dell’art. 143, co. 12, C.d.S.

La patente è stata inoltre ritirata per la successiva sospensione.