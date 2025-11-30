Celebrità e 90 coppie di sposi da tutto il Piemonte siglano la riuscita dei 21 anni del “Gran Galà degli Sposi” al Lago dei Salici di Caramagna Piemonte [VIDEO E FOTO]

21 anni di “Gran Galà degli Sposi”, festeggiati ieri sera al ristorante “Lago dei Salici” di Caramagna Piemonte. Una ricorrenza singolare che si perpetua con successo nel tempo e che celebra per la “seconda volta”, sempre con rinnovato entusiasmo e tanta partecipazione, i matrimoni di tutti coloro che si sono recati durante l’anno nella tenuta per rendere unico il loro sì.

90 sono state in tutto in questo 2025 le coppie di novelli sposi provenienti da tutta la Regione e dalla Liguria (Torinese, Astigiano, Cuneese e Savonese) e numerosi anche i commensali accorsi per l’occasione. Una festa fatta di “sana convivialità” in un scenario dal bel colpo d’occhio. In questa circostanza mariti e moglie hanno potuto indossare nuovamente con gioia il loro abito nuziale.

“Ebbi questa intuizione di creare l’evento grazie a una sposa molto soddisfatta della sua giornata di matrimonio qui al Lago, che aveva un bellissimo vestito ed era molto dispiaciuta di non poterlo indossare un’ennesima volta dopo le nozze – afferma il titolare, il cosiddetto 'capitano' dei viaggi in nave sul lago Giovanni Riggio, supportato dal suo staff e dal figlio Matteo –. Per lasciarlo inutilmente nell’armadio, a me venne quindi in mente di creare questo evento in cui la stessa signora potesse rivivere con suo marito una seconda serata in ricordo del matrimonio in tranquillità e serenità. E da lì cominciò questo lungo corso, che non si è più fermato”.

L’evento ha inoltre coinvolto come d’abitudine moltitra cui, per il secondo anno consecutivo,Per lei quasi 40 stagioni all’attivo e diecimila puntate della famosissima serie straniera sinora trasmesse in Italia. Una delle veterane e delle principali protagoniste della soap.

Tra le altre celebrità, a fare da animazione e a concedersi per foto e selfie con i festeggiati e i fans, gli attori ormai di casa Antonio Zequila, Lorenzo Flaherty ed Enzo Salvi, l’imitatore comico di “Tali e Quali” di Raiuno Andy Bellotti, il conduttore e personaggio comico Sasà Salvaggio, l’influencer Daniele Tosto e il conduttore radiofonico de “La Zanzara” Maurizio Scandurra e l’attrice e volto televisivo Mercedesz Henger.

Novità invece di quest’edizione la giornalista, food blogger e volto televisivo Rai, tra breve in onda con un nuovo programma, dopo il recente successo del programma su Raidue “Love Game” Barbara Politi.