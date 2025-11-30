Un Natale ricco di eventi e iniziative: l'edizione invernale di Drink Art è pronta ad animare la città di Cuneo

Immagine realizzata da I.A. e sono state usate per creare l'atmosfera natalizia.

Quella che prende il via domani è la settimana che farà entrare la Granda nel Natale e nelle settimane di eventi e iniziative che animeranno la città per un lungo e intenso mese.

Sarà infatti il prossimo venerdì 5 dicembre a segnarne l'avvio. Da un lato IllumiNatale, con il primo evento in piazza Foro Boario, l'ormai consueta accensionde degli alberelli organizzata da Open Baladin, e dall'altro, in testa a via Roma, l'inaugurazione di Drink Art Wubter Edition, organizzata sempre dall'associazione Millenium e che vede, insieme, sei locali del centro storico.

Ed è proprio questa iniziativa a costituire la vera novità del Natale 2025 a Cuneo, come avevamo annunciato lo scorso 11 novembre.

Dopo il successo dell’edizione estiva, Drink Art torna infatti in versione invernale e accende l’atmosfera natalizia.

Tre gli appuntamenti da segnare in agenda: venerdì 5, 12 e 19 dicembre 2025, tra socialità, musica e divertimento.

L’inaugurazione ufficiale è fissata per venerdì 5 dicembre alle 18 in via Roma. La formula vincente non cambia: torna infatti la Drink Card, il carnet acquistabile in anticipo che darà accesso alle consumazioni nei locali aderenti.

Protagonisti di questa edizione invernale saranno Bar 800, Bar 44, Bar Côni Veja, Caffè Bruno, Apotheke e Pizzeria Il Tagliere, unite ancora una volta per dare vita a un evento condiviso.

A rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente penseranno quattro DJ, distribuiti lungo il percorso tra via Roma e piazza Galimberti, con set che accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale tra luci e ritmi festivi.

"Dopo l’estate molti ci hanno chiesto di riproporre Drink Art anche a dicembre - raccontano i soci dell’associazione Millenium, Francesco Corsetta, Enrico Riccardi e Claudio Serale. "Abbiamo immaginato un format che fondesse la magia del Natale con l’energia dell’evento, creando tre serate all’aperto tra buona musica e convivialità. La vera novità di quest’anno sono i Mercatini di Natale, pensati e realizzati direttamente da noi per portare in città un tocco di artigianato, tradizione e festa."

Per la prima volta, infatti, Cuneo ospiterà le casette di legno, una ventina, con orario 10-20 nelle seguenti date:

• dal 5 all’8 dicembre

• dall’11 al 14 dicembre

• dal 19 al 24 dicembre

Le caratteristiche casette in legno animeranno via Roma con artigianato, decorazioni, prodotti gastronomici e idee regalo, il tutto immerso in un contesto di luci, musica e profumi tipicamente natalizi.

Un evento, quindi, pensato anche per le famiglie. Non solo musica e aperitivi, ma anche convivialità e tradizione, per un lungo mese di eventi che renderanno davvero magica la città.