SUPERLEGA / Acqua Sant'Anna Cuneo presenta le nuove maglie della stagione 2026/2027: appuntamento lunedì al Podio Sport

Acqua Sant'Anna Cuneo si prepara a svelare i colori della nuova stagione. Lunedì 12 ottobre, alle 19, il Podio Sport di Madonna dell'Olmo, a Cuneo, ospiterà la presentazione ufficiale delle nuove maglie della squadra per il campionato di SuperLega 2026/2027, realizzate da Macron, sponsor tecnico della Società, in collaborazione con Il Podio Sport e la creatività dello studio grafico InMente.

L'appuntamento sarà l'occasione per scoprire in anteprima le nuove divise che accompagneranno Acqua Sant'Anna Cuneo nella prossima stagione, caratterizzate da un design rinnovato con l'aquila protagonista. Un elemento identitario che richiama il legame con il territorio e la storia del club, inserendosi in una veste grafica pensata per interpretare il nuovo capitolo sportivo della squadra.

A rendere ancora più speciale la serata sarà la presenza di Domenico Cavaccini, Nathan Feral, Thibault Loubeyre e Poriya Khanzadeh, che incontreranno i tifosi e gli appassionati presenti. Sarà un'occasione per condividere un momento di vicinanza alla squadra e scoprire da vicino le nuove divise che accompagneranno i biancoblù sui campi della SuperLega. Nel corso dell'evento sarà inoltre possibile acquistare direttamente in negozio la nuova maglia ufficiale.

La presentazione nasce dalla collaborazione tra Acqua Sant'Anna Cuneo, Macron e Il Podio Sport, con l'obiettivo di coinvolgere il pubblico anche al di fuori del campo da gioco e rafforzare il rapporto tra la squadra e la propria comunità di sostenitori.

L'ingresso alla serata è aperto a tutti. Considerata la disponibilità limitata degli spazi, è consigliata la prenotazione gratuita attraverso la pagina dedicata sul sito di Il Podio Sport: