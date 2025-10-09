Che cos'è e come funziona la Protezione Civile: un tavolo di lavoro in Prefettura a Cuneo

In occasione della Settimana nazionale della Protezione Civile, istituita con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2019 e in programma dal 4 al 13 ottobre, la Prefettura di Cuneo ha promosso una tavola rotonda dedicata al sistema provinciale della Protezione Civile, con un focus particolare sulla funzionalità dei COM – Centri Operativi Misti.

L’iniziativa ha coinvolto i sindaci di Cuneo, Alba, Borgo San Dalmazzo, Bra, Busca, Ceva, Cortemilia, Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano, in qualità di Autorità locali di Protezione Civile e Capi COM. Presenti anche i rappresentanti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo, dell’ARPA Piemonte e dell’Amministrazione provinciale, in un momento di confronto che vuole rafforzare la rete di cooperazione sul territorio.

Il Prefetto Mariano Savastano ha sottolineato come la sicurezza non sia un compito che spetta solo a pochi, ma una responsabilità condivisa tra istituzioni e cittadini.

“La Protezione Civile – ha dichiarato – è un sistema complesso che si fonda sullo studio, sulla ricerca scientifica, sulla solidarietà, sulla preparazione e sulla resilienza. Il suo obiettivo è costruire una vera e propria cultura della sicurezza, che coinvolga istituzioni, forze dell’ordine, tecnici, volontari e ogni singolo cittadino.”

Un messaggio che richiama l’esperienza maturata negli anni, in particolare dopo i gravi eventi alluvionali del 1994, quando la necessità di una risposta collettiva e coordinata mise in luce l’importanza della collaborazione tra enti e comunità locali.

Quest’anno la priorità è stata chiara: dare spazio alle attività che coinvolgono direttamente i Comuni. Perché, come ha sottolineato il Prefetto di Cuneo, Mariano Savastano, “solo attraverso un confronto costante e una collaborazione aperta si possono affrontare al meglio le criticità che la meteorologia moderna spesso trasforma in disastri o in vere e proprie catastrofi”.