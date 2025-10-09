Dalla Regione quasi sei milioni di euro per Ormea e la messa in sicurezza del torrente Armella

Un tesoretto di circa 6 milioni di euro per per mettere in sicurezza il torrente Armella e proteggere così l'abitato di Ormea, flagellato da ben tre alluvioni nel corso degli ultimi trent'anni.

È notizia delle scorse ore la conferma del via libera dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica al piano, elaborato dalla Regione Piemonte – Direzione Opere pubbliche e Difesa del suolo, insieme agli enti locali, per la realizzazione di opere di mitigazione del rischio idrogeologico.

Sono in arrivo infatti sul territorio regionale 25 milioni di euro, in Granda sono due i comuni interessati dalla misura: San Michele Mondovì e Ormea che ha previsto un importante intervento in località Altramella a salvaguardia e protezione del capoluogo.

Il territorio del Comune di Ormea, dopo l'alluvione che ha interessato tutto il bacino del Fiume Tanaro nel 1994, è stato pesantemente investito dagli eventi alluvionali del 2016 e del 2020. Quest'ultimo evento ha interessato fortemente i bacini degli affluenti del Tanaro e, in particolare, quello del Torrente Armella, che dal Pizzo di Ormea, scende fino all'abitato del capoluogo, dove confluisce nel Tanaro.





Nella notte del 2 ottobre 2020, il Torrente Armella è esondato e l'acqua, con trasporto di materiale solido, ha raggiunto la piazza principale del paese e parte del centro cittadino; in tutto il bacino a monte, si sono verificate numerose colate detritiche provenienti dai versanti, che hanno convogliato nell'alveo enormi quantità di materiale litoide e legname che tuttora incombono, creando un grave pericolo, su una parte rilevante dell'abitato e

sulla strada statale.

"Si tratta di un progetto di importo di poco inferiore ai sei milioni di euro - spiega il sindaco, Giorgio Ferraris - estremamente importante per ridurre il rischio incombente sul centro cittadino. Ringraziamo la Giunta Regionale per la collaborazione e il sostegno che ci ha dato e che ci ha consentito di ottenere questo rilevante finanziamento dal ministero dell’Ambiente".



Su indicazione dell'Assessore Regionale alle Opere Pubbliche, Difesa del Suolo e Protezione Civile, il Comune ha predisposto un progetto di

"Interventi di sistemazione idrogeologica e idraulica del Torrente Armella in località Altramella a salvaguardia e protezione del capoluogo - centro storico di Ormea", che prevede la rimozione e la sistemazione del materiale accumulato, la realizzazione di una serie di briglie e la soprelevazione del ponte che porta all'edificio scolastico, dove si è verificata l'esondazione nel 2020.