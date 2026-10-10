Nuova scuola in via Senator Sartori, il Polo Civico Bra Domani: "Quando si trasferirà la Piumati nell'ex Guala?"

Con l'avvio del nuovo anno scolastico, l'istituto "Guala" di Bra ha lasciato la storica sede di piazza Roma per trasferirsi nel nuovo plesso di via Senator Sartori, realizzato dalla Provincia di Cuneo con i fondi del Pnrr. Il complesso, pensato per accogliere oltre 900 studenti, si sviluppa su quattro piani ed è corredato di palestra, campo sportivo polivalente e aula magna.

Sull'opera intervengono i consiglieri del Polo Civico Bra Domani, Davide Tripodi e Sergio Panero: "Alla Provincia di Cuneo, al presidente Luca Robaldo e agli uffici provinciali va riconosciuto il merito di aver portato a termine, nei tempi programmati, un investimento complessivo di 9,7 milioni di euro, consegnando a Bra una scuola moderna e funzionale. Un ringraziamento va anche all'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Bra, alla dirigente scolastica, agli insegnanti e a tutto il personale che hanno contribuito all'avvio delle attività nella nuova sede".

Gli esponenti di minoranza pongono tuttavia l'accento sul futuro della scuola Piumati: "Ora l'attenzione si sposta sulla Piumati – incalzano Davide Tripodi e Sergio Panero –. Il trasferimento nell'ex Guala era stato previsto anche perché gli interventi necessari per adeguare e mettere in sicurezza l'attuale sede di via Barbacana erano stati ritenuti troppo onerosi. Non è però mai stato chiarito quali opere fossero necessarie e quanto sarebbero effettivamente costate. Il Documento Unico di Programmazione (Dup) prevede per il 2027 500mila euro per interventi di manutenzione straordinaria nell'ex sede del Guala in piazza Roma. Ora che l'edificio è libero, chiediamo all'amministrazione quali lavori saranno realizzati, con quali risorse e, soprattutto, quando avverrà il trasferimento della Piumati. Famiglie, studenti e personale scolastico hanno diritto a conoscere tempi e modalità del trasferimento".