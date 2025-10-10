Saluzzo, confronto tra minoranze e giunta comunale sul rilancio di piazza Garibaldi

A giudizio delle minoranze consiliari saluzzesi piazza Garibaldi, nonostante sia la piazza centrale della città alle spalle del duomo, ha perso appeal e le attività commerciali presenti sarebbero in sofferenza.

Gli esponenti dell’opposizione, partendo dal calo di presenze di banchi alla recente Fiera di San Chiaffredo, hanno osservato che “averla trasformata in parcheggio (il sabato, giorno di mercato, metà è comunque destinata ai banchi) ha penalizzato il negozi e bar”.

Di questo si è fatta interprete la consigliera di minoranza Paola Sanzonio.

“Registro lamentele da parte degli esercenti che denunciano una crescente crisi del commercio. Occorre – ha affermato – rivedere i parcheggi e introdurre eventualmente, su piazza Garibaldi, zone a disco orario per favorire una sosta limitata che consenta gli acquisti. Il fatto che oggi tutti gli stalli siano “blu”, cioè a pagamento, scoraggia l’accesso a bar a negozi. Inoltre – ha considerato - il fatto poi che la piazza non venga più utilizzata, se non in minima parte, per il mercato del sabato, non aiuta”.

Ha replicato l’assessore ai Lavori pubblici, Francesca Neberti, in passato titolare delle deleghe alle Attività produttive, oggi passate al collega Gianpiero Bravo.

“L’attuale sistemazione della piazza, metà mercato, metà parcheggi , – ha spiegato Neberti – è stata concordata a suo tempo con i commercianti che si erano mostrati favorevoli. L’opzione del disco orario non è contemplata perché rappresenterebbe un’ulteriore complicazione senza portare particolari benefici. Va detto – ha aggiunto la vicesindaco – che da sempre gli ambulanti non vogliono andare in piazza Garibaldi”.

Neberti ha poi adombrato la possibilità di spostare parte del luna park, in occasione del Carnevale e di San Chiaffredo, su questa piazza, dal momento che su piazza Cavour gli spazi, a seguito dell’ampliamento dei dehor, si sono ristretti.

“Ne stiamo discutendo con i giostrai pur non essendo ancora giunti a precise conclusioni. Si tratta di un’ipotesi – ha detto in Consiglio la vicesindaco – che stiamo valutando con attenzione”.