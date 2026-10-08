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Politica | 08 ottobre 2026, 17:04

Legge elettorale, Cirio è soddisfatto: "Le preferenze mancavano da venti anni"

Il presidente del Piemonte e vicesegretario nazionale di Forza Italia ha commentato l'approvazione della nuova legge chiamata Stabilicum - dalla maggioranza - o Melonellum - dalle opposizioni

Legge elettorale, Cirio è soddisfatto: &quot;Le preferenze mancavano da venti anni&quot;

Sono molto soddisfatto, credo sia davvero una legge equilibrata farà bene al paese”. Il presidente della Regione Piemonte e vice segretario nazionale di Forza Italia, Alberto Cirio, commenta così l’ok definitivo alla legge elettorale.

Nei giorni scorsi come partito, io come vicesegretario nazionale, e il segretario Antonio Tajani, avevamo rassicurato sulla tenuta del nostro gruppo, sul fatto che con correttezza votasse questa legge. Lo abbiamo fatto”, ha aggiunto Cirio che ha proseguito: "È una legge che innanzitutto che permette di chiarire chi ha vinto e chi ha perso le elezioni la sera stessa del voto e poi restituisce il diritto ai cittadini di scegliere, ma in modo equilibrato, con la possibilità dei partiti, attraverso i capolista, di selezionare la classe dirigente".

Per Cirio l’introduzione delle preferenze "è qualcosa che è vent'anni che non accadeva più. In questi vent'anni ha governato anche la sinistra e le preferenze non le ha mai rimesse. Oggi qualcuno di loro dice che sono timide, io dico che comunque ci sono. Meglio timide che assenti totalmente”, ha osservato ancora Cirio che a proposito dell’impianto complessivo della legge ha concluso: “credo che l'equilibrio sia sempre la scelta vincente”.

redazione

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