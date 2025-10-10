Alba, scontro tra due auto in una rotatoria di corso Europa

Un ferito è il bilancio dello scontro verificatosi in serata lungo corso Europa ad Alba, all’interno della rotatoria presente di fronte ai magazzini Action.
Qui, forse per una mancata precedenza, una Audi è andata a scontrarsi violentemente contro una Fiat Punto.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio regionale di emergenza di Azienda Zero insieme ai Vigili del Fuoco del distaccamento albese e ai Carabinieri della locale Compagnia.
La circolazione stradale lungo l’arteria cittadina è stata a lungo bloccata, mentre ora è in via di riattivazione.