Cronaca | 10 ottobre 2025, 22:54

Alba, scontro tra due auto in una rotatoria di corso Europa

Un ferito il bilancio del sinistro verificatosi in serata

La rotonda teatro dell'incidente

Un ferito è il bilancio dello scontro verificatosi in serata lungo corso Europa ad Alba, all’interno della rotatoria presente di fronte ai magazzini Action.

Qui, forse per una mancata precedenza, una Audi è andata a scontrarsi violentemente contro una Fiat Punto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio regionale di emergenza di Azienda Zero insieme ai Vigili del Fuoco del distaccamento albese e ai Carabinieri della locale Compagnia.

La circolazione stradale lungo l’arteria cittadina è stata a lungo bloccata, mentre ora è in via di riattivazione.

