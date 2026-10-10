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Sport | 10 ottobre 2026, 11:42

Cosa ci aspettiamo quest'anno nella pallavolo femminile di A1, A2 e A3? Ecco Time Out Women (Video)

La pallavolo femminile di serie A è servita anche quest'anno. Nicola Negro, Anna Aliberti e Beatrice Perfetto ospiti della prima puntata

Cosa ci aspettiamo quest'anno nella pallavolo femminile di A1, A2 e A3? Ecco Time Out Women (Video)

Prima puntata del format del Gruppo Morenews dedicato alla pallavolo femminile di A1 , A2 e da quest'anno anche A3. Condotto dal giornalista Matteo La Viola, che è anche l’ideatore del format, affiancato dal sorriso e l’esperienza della ex palleggiatrice Lidia Bonifazi

Ospiti d’eccellenza per questa prima puntata della nuova stagione la centrale dell’Acqua San Bernardo Mondovì Anna Aliberti,  Nicola Negro, allenatore della Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 e  la schiacciatrice Beatrice Perfetto, Federica Pelloni e Valeria Battista della Laica Cioccolato Uyba, Brunella Fusco dell’Erreci Busto Arsizio e Alice Farina della Wash4green Monviso. 

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