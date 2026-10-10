Altra trasferta per Granda Volley: sfida in casa di Talmassons

Dopo la sfida contro le campionesse di Conegliano, Granda Volley guarda avanti verso il prossimo appuntamento in Serie A1 Fineco.

Ad attendere le Gatte ci sarà la CDA Volley Talmassons FVG: si parte alle 17 di domenica 11 ottobre al Palazzetto dello Sport di Latisana, in diretta esclusiva su DAZN.

La squadra di Tisci arriva dalla sconfitta nella dura trasferta contro Conegliano e va a caccia dei primi punti della stagione. Le padrone di casa sono reduci dalla bella vittoria contro Brescia, arrivata per 0-3.

"Abbiamo tante ragazze alla prima esperienza in Serie A1, ma comunque contro Conegliano abbiamo fatto vedere qualcosina di buono – ha raccontato Fabio Tisci alla vigilia della sfida – Questa settimana abbiamo lavorato su quanto è venuto meno bene nella prima uscita, comunque particolari su cui sapevamo di dover lavorare maggiormente già prima della partita. Quando giochi contro una squadra così forte non è mai facile e i punti deboli risaltano di più. Però stiamo lavorando bene su quello che ci serve per stare bene in campo e vincere. Talmassons non è un avversario semplice da affrontare per due motivi. Il primo è che sono praticamente la stessa squadra dello scorso anno, quindi hanno meccanismi e gioco oliati alla perfezione. Il secondo è la loro fisicità, che le rende molto pericolose a muro. Noi però ci stiamo preparando per essere la nostra versione migliore una volta in campo".