Lagnasco, nasce il gruppo di lettura: il primo libro è di Vera Gheno

Leggere insieme per scoprire nuovi punti di vista, condividere idee e confrontarsi su temi di attualità. È l'obiettivo del nuovo gruppo di lettura promosso dal Comune e dalla Biblioteca comunale di Lagnasco, un'iniziativa aperta a tutti coloro che desiderano avvicinarsi ai libri attraverso il dialogo e lo scambio di opinioni.

Il primo appuntamento è in programma lunedì 26 ottobre, alle 20,45, nella Biblioteca comunale di piazza Umberto I. Il volume scelto per avviare il percorso è "Nessunə è normale" di Vera Gheno, sociolinguista, traduttrice e scrittrice, che invita a riflettere sulle parole, sulle differenze e sul modo in cui guardiamo il mondo.

Durante la serata sarà distribuita gratuitamente una copia del libro a ogni partecipante. Saranno inoltre concordate insieme le date dei successivi incontri, lasciando spazio alle esigenze e alle disponibilità del gruppo.

L'iniziativa non prevede obblighi né impegni fissi: l'intento è creare un'occasione informale per leggere, ascoltare e confrontarsi, trasformando le pagine di un libro in uno spunto per approfondire temi che riguardano la società e la vita quotidiana.

Il percorso accompagnerà i partecipanti verso un appuntamento speciale: giovedì 3 dicembre, alle 20,45, Vera Gheno sarà ospite a Lagnasco allo Spazio Gener-Azioni, nell'area degli impianti sportivi, per una serata dedicata al rapporto tra linguaggio e violenza di genere.

L'incontro, promosso dal Comune nell'ambito delle iniziative legate alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, sarà moderato da Claudio Petronella. Al centro del dialogo ci saranno il potere delle parole, la loro capacità di alimentare stereotipi e discriminazioni e il ruolo che il linguaggio può svolgere nel riconoscere e contrastare la violenza.

Gheno, autrice di numerosi saggi, tra cui Genere e La lingua libera, si occupa di comunicazione digitale, questioni di genere, diversità, equità e inclusione. È inoltre autrice e conduttrice del podcast Amare Parole per Il Post.

L'ingresso alla serata del 3 dicembre è gratuito, con prenotazione obbligatoria al link:

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