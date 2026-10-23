Cuneo si prepara a rendere omaggio a Fefè De Giorgi: per il ct della Nazionale un encomio solenne

Cuneo si prepara a rendere omaggio a Ferdinando “Fefè” De Giorgi, uno dei grandi protagonisti della pallavolo italiana e attuale commissario tecnico della Nazionale. Per lui il riconoscimento individuato è quello dell’encomio solenne, una delle forme di onorificenza contemplate dal regolamento comunale dopo le recenti modifiche introdotte per ampliare gli strumenti di riconoscenza della città.

La questione è stata affrontata nell’ambito dei lavori della Conferenza dei capigruppo, dove sono state prese in considerazione diverse proposte di riconoscimento per personalità legate a Cuneo. Tra queste figura quella avanzata dal consigliere Franco Civallero per De Giorgi. Il percorso è ora destinato a proseguire con il passaggio in commissione e con la successiva definizione dei tempi per il conferimento.

Il riconoscimento rappresenta un omaggio al legame tra il tecnico salentino e il capoluogo della Granda, dove De Giorgi ha vissuto una parte importante della propria carriera sportiva e ha mosso i primi passi nel percorso da allenatore. Con la maglia del Cuneo Vbc ha giocato dal 1994 al 1997, tornando poi dal 2000 al 2002, quando in Piemonte Volley ha ricoperto anche il doppio ruolo di giocatore-allenatore.

La proposta era stata messa nero su bianco il 4 ottobre 2025 da Forza Italia Comune di Cuneo, attraverso un ordine del giorno che chiedeva il conferimento della cittadinanza onoraria. A sostenerla erano stati Civallero, capogruppo azzurro, il segretario provinciale del partito Franco Graglia e il segretario cittadino Giacomo Gaiotti.

Nella motivazione veniva sottolineato il contributo di De Giorgi alla storia della pallavolo mondiale: tre titoli iridati conquistati da giocatore, nel 1990, 1994 e 1998, con la cosiddetta “Generazione di Fenomeni”, e altri due da commissario tecnico dell’Italia, nel 2022 e nel 2025. Un palmarès che ne fa l’unico ad aver conquistato cinque ori mondiali complessivi tra campo e panchina.

Dalla proposta iniziale di cittadinanza onoraria si è dunque passati a un percorso che punta a individuare la forma di riconoscimento più adatta nell’ambito delle onorificenze comunali. L’encomio solenne è la formula emersa per rendere omaggio a un protagonista dello sport internazionale che conserva con Cuneo un legame diretto, costruito negli anni in cui la città era già uno dei riferimenti della pallavolo italiana.

Restano da completare i passaggi istituzionali necessari prima che il riconoscimento possa essere formalizzato. La fase successiva prevede l’esame in commissione e la definizione della data della cerimonia, con novembre indicato come possibile orizzonte temporale per il proseguimento dell’iter





