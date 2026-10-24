La Camera approva il patrocinio per le vittime di infortunio Ciaburro (FdI): "È una manovra di civiltà e un aiuto concreto alle famiglie"

La Camera ha approvato, con 220 sì, la proposta di legge in materia di patrocinio a spese dello Stato per le vittime di reati in violazione di norma sulla sicurezza sul lavoro, che abbiano riportato la totale inabilità o decesso. La norma, che si compone di un unico articolo, passa ora all’esame del Senato.

"L'approvazione della proposta di legge per patrocinio gratuito a favore delle persone vittime di infortuni sul lavoro è una proposta di civiltà, frutto dei lavori della Commissione d'inchiesta sulle condizioni di lavoro, di un dibattito bipartisan, che ha messo insieme tutte le sensibilità politiche presenti in Parlamento". Spiega soddisfatta l'onorevole di Fratelli d'Italia Monica Ciaburro.

"Essenziale - prosegue - il coinvolgimento dei Ministri Nordio e Calderone, che ringrazio per la sensibilità, della presidente della commissione Gribaudo, ed il lavoro dei colleghi, dall'amico Marcello Coppo, ai colleghi Rizzetto, Maschio, Lucaselli, Varchi e Schifone. Questo successo è frutto di un importante lavoro di squadra che ha permesso di scrivere una norma, darle sostanza e portarla ad approvazione in tempi utili".

Il tema delle morti bianche purtroppo continua a esistere e ci mette davanti a interrogativi alle volte scomodi. "Uno tra questi - precisa l'onorevole Ciaburro - è: che succede quando una famiglia perde il proprio caro? Ci sono responsabilità, costi da affrontare, inezie di fronte dall'immensità della perdita di un familiare, ma inezie che continuano a esistere e persistere. Con questo provvedimento proviamo a dare un sostegno laddove per troppo tempo è mancato, consapevoli che sul tema ancora molto altro c'è da fare, ma soddisfatta dell'ottimo lavoro che abbiamo saputo portare avanti insieme".