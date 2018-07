Appello di Avis e Prefettura: "Andate a donare il sangue anche d'estate"

Con una conferenza stampa organizzata in Prefettura a Cuneo il 27 luglio - a cui hanno partecipato il prefetto Giovanni Russo e il presidente di Avis Piemonte Giorgio Groppo - l'Avis ha invitato tutte le persone - in particolare le più giovani - a continuare a donare il sangue, anche in estate. In questa stagione si verifica una diminuzione dei donatori perché partono per le vacanze. Allo stesso tempo una maggiore mobilità causa un aumento di incidenti e una conseguente crescita del fabbisogno di sangue.

"L'aumento di fabbisogno di sangue è dovuto anche all'aumento della speranza di vita - ha dichiarato il prefetto Russo -. Persone che un tempo erano troppo anziane per essere operate, grazie ai progressi della medicina possono essere sottoposte a interventi chiurgici".

In particolare l'Avis ha l'obiettivo di coinvolgere donatori giovani per due ragioni. La prima è per dare un maggior ricambio generazionale. La seconda è perché i donatori giovani sono tendenzialmente in salute. Secondo Groppo, convincere persone giovani a donare è un modo per promuovere uno stile di vita sano, caratterizzato da attività sportiva e alimentazione corretta.