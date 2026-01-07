Asl Cn2, pubblicata la 26esima edizione del bollettino epidemiologico

L’Asl Cn2 è lieta di annunciare la pubblicazione della XXVI edizione del proprio Bollettino Epidemiologico che, trasformatosi lo scorso anno da volume cartaceo a rivista scientifica Open Access con il nuovo titolo di “Bollettino Epidemiologico e Prospettive di Sanità Pubblica” (BE.PSP), conferma la propria vocazione ad essere un progetto importante per la promozione e la diffusione della conoscenza scientifica, oltreché per la tutela della salute dei cittadini.

Il BE.PSP, curato dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Cn2, si propone come strumento di analisi, riflessione e divulgazione delle attività sanitarie e dei determinanti di salute, offrendo un contributo fondamentale alla pianificazione e al miglioramento degli interventi sul territorio.

L’obiettivo della rivista è quindi quello di: descrivere lo stato e i bisogni di salute della popolazione e la domanda di salute espressa dai cittadini; descrivere le attività assistenziali, le attività di sorveglianza epidemiologica e gli interventi prevenzione e promozione della salute svolte a favore dei cittadini della Asl Cn2; promuovere la ricerca; divulgare le informazioni utili per la tutela della salute dei cittadini, per promuovere stili di vita sani e l’equità di accesso ai servizi sanitari; presentare i risultati sull’efficacia delle metodologie e delle tecnologie sanitarie, per migliorare l’assistenza sanitaria medica e infermieristica e mostrarne i progressi.

“Il Bollettino Epidemiologico è uno strumento di approfondimento molto prezioso poiché le analisi in esso contenute costituiscono una valida base per monitorare e guidare le politiche aziendali, rafforzare la capacità di risposta dei servizi e promuovere una sanità pubblica moderna, equa e sostenibile” dichiara la dottoressa Paola Malvasio, Direttore Generale Asl Cn2. “È anche un importante veicolo di trasparenza e di diffusione nei confronti della cittadinanza che, attraverso questa pubblicazione, può aver una visione chiara e immediata del contesto sociale e del territorio in cui l’Azienda Sanitaria è chiamata ad operare. L’insieme dei contributi forniti dai vari autori, infine, restituisce l’immagine di una comunità professionale attenta e orientata al miglioramento continuo: un impegno che si rinnova ogni anno e che ci rende orgogliosi”.

Dal suo esordio nel 1999, il Bollettino ha fornito un quadro esaustivo sulla salute della popolazione, analizzando dati demografici, di mortalità e di sorveglianza epidemiologica. Anche nella sua nuova veste Open Access, il BE.PSP rafforza la sua missione di promuovere un approccio scientifico e interdisciplinare.

Tipi di contributi

Il BE.PSP accoglie articoli di interesse per la sanità pubblica e la prevenzione, con un focus su molteplici discipline. In particolare, sono ospitati contributi che riguardino:

Epidemiologia descrittiva e analitica: studi sull’andamento delle malattie, i determinanti di salute e l’efficacia degli interventi sanitari;

Promozione della salute: progetti e iniziative per incentivare stili di vita sani, con particolare attenzione alla prevenzione primaria e all’equità nell’accesso ai servizi;

Assistenza sanitaria: analisi dei modelli organizzativi, delle metodologie e tecnologie utilizzate per migliorare l’efficacia e l’efficienza dei servizi medici e infermieristici;

· Farmacologia e farmacoeconomia: studi sui farmaci e sulle strategie per ottimizzare l’uso delle risorse sanitarie;

· Psicologia e sociologia: contributi che esplorano le implicazioni psicologiche e sociali degli interventi di sanità pubblica;

· Veterinaria e sicurezza alimentare: lavori che affrontano la salute animale e il controllo dei rischi alimentari;

· Statistica medica e bioinformatica: applicazioni di tecniche statistiche e sistemi informativi per l’analisi e la gestione dei dati sanitari.

· Bioetica e diritto sanitario: riflessioni sugli aspetti etici e legali, legati alla pratica sanitaria.

Un invito alla comunità

Il BE.PSP è rivolto a operatori sanitari, decisori pubblici e cittadini, ed è aperto a contributi di interesse regionale, nazionale e internazionale. Il nuovo numero Open Access è ora disponibile al seguente link:

https://www.ledijournals.com/ojs/index.php/BE-ASLCN2

Invitiamo tutti gli interessati a consultarlo: la salute è un bene comune, e la conoscenza è il primo passo per proteggerla.