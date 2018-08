Ormea in lutto: addio a Gianni Orsi, il factotum della Pro Loco

Sono ore di grande dolore per l'intero abitato di Ormea, colpita da un lutto improvviso: si è infatti spento nella propria abitazione, a soli 69 anni d'età, Giovanni (per tutti "Gianni") Orsi, che senza timore di smentita può essere definito il factotum della Pro Loco.

"Non ci sono parole per descrivere la tristezza infinita per la sua mancanza - dichiarano dal direttivo dell'associazione -. Gianni è, è stato e sempre sarà la Pro Loco. Diciamo addio a un eterno ragazzo, che lascia un vuoto incolmabile. Gianni è la persona che ha fatto di più per Ormea, pur non essendo originario di questi luoghi. Porteremo per sempre nel cuore le nostre litigate e le nostre risate e gli promettiamo che tutto ciò che ha costruito in questi anni, noi lo porteremo avanti. Ciao, Giannetto".

Anche il sindaco, Giorgio Ferraris, ha ricordato pubblicamente Gianni Orsi: "Oggi ci ha lasciato un nostro concittadino che, pur non essendo di Ormea, ha dedicato impegno e lavoro volontario per la nostra città come nessuno ha mai fatto. Oltre che per il suo impegno, nella Pro Loco e in Comune, lo ricordiamo con affetto per la sua disponibilità e la sua naturale simpatia. Ormea non dimenticherà mai il nostro Gianni".