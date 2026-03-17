Frabosa Soprana, incendio al tetto di un residence: operazioni concluse nella notte

Si sono concluse solo a notte fonda, e non senza difficoltà, le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato nella serata di ieri, lunedì 16 marzo, nel Comune di Frabosa Soprana ( LEGGI QUI ).

A essere interessato dal rogo è stato il tetto di una palazzina adibita a residence, situata in via Vittorio Emanuele III. L’allarme era scattato in serata, facendo intervenire sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco: il distaccamento di Mondovì, l’autobotte proveniente da Morozzo e l’autoscala da Cuneo.

Le fiamme, sviluppatesi nella parte alta dell’edificio, hanno interessato in particolare la copertura della struttura. Dopo una prima fase di spegnimento del rogo principale, le operazioni si sono rivelate più lunghe e complesse del previsto a causa della presenza di focolai nell’intercapedine del sottotetto, che hanno richiesto un lavoro accurato per essere completamente domati.

Solo a notte inoltrata si è potuti arrivare alla completa estinzione dell’incendio e alla messa in sicurezza dello stabile. Restano ancora da chiarire le cause che hanno originato il rogo.