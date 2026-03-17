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Cronaca | 17 marzo 2026, 07:33

Racconigi, auto finisce nel fosso lungo via Stramiano: soccorsi in corso

Incidente poco prima del Centro Cicogne: sul posto Vigili del Fuoco e 118, ancora da chiarire il numero delle persone coinvolte

Racconigi, auto finisce nel fosso lungo via Stramiano: soccorsi in corso

Incidente stradale in corso a Racconigi, lungo via Stramiano, poco prima del Centro Cicogne, dove un’auto – secondo le prime informazioni – sarebbe uscita autonomamente di strada finendo nel fosso che costeggia la carreggiata, contenente acqua.

Al momento non è ancora noto quante persone si trovassero a bordo del veicolo, né se vi siano feriti. L’allarme ha mobilitato i soccorsi: sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco di Savigliano, affiancati dai volontari di Racconigi, mentre è stata inviata anche un’autoambulanza del 118.

Le operazioni sono in corso e si attendono aggiornamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto e le condizioni degli eventuali coinvolti.

redazione

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