Una domenica tra mercatini e sci e sapori natalizi, tutti gli eventi da non perdersi in Granda

Avvicinandosi al periodo natalizio, gli eventi sono sempre di più fra mercatini e animazioni, che ci portano direttamente nell’atmosfera natalizia! Anche nel weekend dell’Immacolata non mancheranno le occasioni per gustarsi a pieno il fine settimana cuneese. Dalle aperture degli impianti sciistici, al trekking, ma anche mostre, manifestazioni artistiche e culturali e quant’altro.



Domenica 9 dicembre andrà in scena il prossimo grande evento targato Riserva Bianca: 4 postazioni, 4 ambientazioni musicali, 4 stili di intrattenimento, 4 motivi per divertirsi sulla neve di Limone Piemonte!



"Dopo la positiva partenza del primo week-end, abbiamo scelto di organizzare una prima manifestazione di inizio stagione su tutto il nostro Comprensorio, potendo proporre ed offrire ai nostri Clienti una motivazione in più per muoversi all’interno delle nostre meravigliose piste tutte aperte e predisposte al meglio dai nostri Tecnici– dichiara Nicola Dalmasso, vicepresidente Lift spa – Domenica 9 dicembre la Riserva Bianca vira sempre più verso la proposizione di un vero e proprio boutique-resort sciistico, grazie a performers ed animatori professionisti che metteranno in scena una giornata di festa, allegria, e puro divertimento a 360°".



A Fossano continua la Choco Fest – Festa del Cioccolato Artigianale, sarà in via Roma.



Sempre a Fossano, dall’8 dicembre al 13 gennaio il Castello sarà illuminato con una proiezione architetturale dedicata a Leonardo.



Per rimanere in tema luci, verrà illuminata Cussiano con decorazioni natalizie, con tanto di accensione luminarie e albero di Natale. È previsto anche un pranzo su prenotazione Santa Messa, canti natalizi, distribuzione di dolci sorprese e la partecipazione straordinaria di Babbo Natale.



Dall’8 al 18 dicembre, in Duomo, esposizione di presepi e alberi di Natale a cura di Pro Loco Fossano gruppo CORAFO.



In piazzetta Manfredi, invece, domenica 9, ci sarà la consegna delle letterine a Babbo Natale, con distribuzione di dolci e bevande calde in omaggio.



In occasione del weekend dell’Immacolata, il Castello della Manta conclude la stagione con speciali visite per scoprire gli affreschi straordinari del Salone Baronale e della Chiesa castellana, senza dimenticare i canti natalizi eseguiti dall'ottetto Vocaleight di Dronero e assaggio di dolci prelibatezze. Gli orari del Castello vanno dalle ore 10 alle 18, con visite guidate alle ore 10.30 - 11.30 - 12.30 e nel pomeriggio alle ore 14.30 - 15.30 -16.30.

A Ceva, domenica 9, nel centro storico, fra le 8.00 e le 19.00, si potrà passeggiare per il mercatino dell’antiquariato, usato, vintage, collezionismo, numismatica, filatelia e piccolo artigianato. Il cinema Borsi proietterà, in occasione del ventennale, “Via Coi Venti”



La Compagnia del Buon Cammino organizza domenica 9 dicembre un trak in Val Maira, un altro in Valle Stura.



A Borgo San Dalmazzo si festeggia la 449^ Fiera Fredda, manifestazione storica che valorizza l’enogastronomia tipica del territorio, protagonista è la lumaca Helix Pomatia.



Questo weekend, a Demonte, le vie sotto il porticato saranno animate dai mercatini natalizi e articoli di artigianato e antiquariato.



A Limone Piemonte domenica 9 dicembre musica e allegria itineranti della Street Band Prismabanda dalle 15 alle 18. Nei due giorni, a partire dalle 9.30 del mattino, mercatino natalizio per le vie del paese. Inoltre incontro con Babbo Natale e la sua assistente, distribuzione gratuita di zucchero filato in Piazza del Municipio entrambi i giorni dalle 15.30 alle 18.



Per la rassegna “domeniche al teatro” A Cuneo si terrà lo spettacolo Ali Babà e i quaranta ladroni con la compagnia Melarancio alle ore 17,30. La rassegna continuerà fino al 10 marzo.



Ancora una giornata, oggi, dedicata alla conoscenza della neve ad Acceglio in tutti i suoi aspetti, in compagnia di professionisti. Dalle varie forme evolutive della neve al suolo, alle strategie di prevenzione e soccorso in valanga. Sempre a Dronero si terrà un viaggio, uno spettacolo di musica e calore che vi farà rivivere le emozioni dei canti di lavoro, d'amore e di lotta della tradizione italiana. Sabato 8 dicembre si esibirà live il gruppo Madamè - Sebben che siamo donne, presso il Teatro Cinema Iris di Dronero, nell'atmosfera perfetta per emozionarsi e lasciarsi trascinare dai sentimenti.



Partirà domenica 9 dicembre la rassegna Alpi dell’Arte tra Cardè, Scarnafigi e Villafalletto. Quattro artisti per cinque presepi espressione dell’arte della Vallée d’Aoste. Tra i cinque Presepi esposti ci sarà anche l’opera di Giovanni Thoux esposta al Quirinale durante le festività natalizie 2015 su iniziativa del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Inaugurazione presso la chiesa parrocchiale di Scarnafigi il 9 dicembre 2018. Messa alle ore 10 officiata dal Vescovo di Saluzzo e cantata dalla Chorale Valgrisenche. Alle ore 11 breve concerto della Chorale Valgrisenche. Vernissage Pannello monumentale alle ore 12.



Il tema delle migrazioni è al centro della Tavola Rotonda che il Filatoio di Caraglio ospita il 9 dicembre alle ore 16:30. L’iniziativa è organizzata nell’ambito di MigrACTION, progetto sostenuto dall’Unione Europea all’interno del programma Interrreg Alcotra Italia-Francia 2014- 2020.



Sempre domenica 9 dicembre si terrà l’omaggio a Enrico Caruso: il Centro Studi per la Pace di Demonte ha organizzato un grande evento per la raccolta di fondi. Sono stati invitati a Cuneo gli artisti del Teatro San Carlo di Napoli domenica 9 dicembre alle ore 16 al Teatro Toselli. Gli appassionati dell’Opera lirica sapranno che questi tenori non si sono mai esibiti in Piemonte ed averli al Teatro Toselli è un grande onore per la cittadinanza.



A Saluzzo domenica 9 dicembre torna l’appuntamento con “Creo il mio biglietto di Natale” quest’anno nella sede dell’archivio cittadino. Bambini e ragazzi potranno ammirare esempi autentici di manoscritti antichi, apprendere le tecniche di scrittura dell'epoca e poi costruire il loro biglietto di Natale, combinando la scrittura antica con materiali moderni e dando spazio alla propria creatività.



Mentre a Marmora ancora domenica si terrà il mercatino di Natale in musica. Fin dal mattino, si potranno acquistare o semplicemente ammirare le meraviglie dell’artigianato locale, addobbi per l’albero e il presepe, i prodotti tipici e le specialità del territorio. Babbo Natale e i suoi folletti offriranno a tutti i bambini un dolce pensierino. La musica del duo "Lombardo-Baudino" accompagnerà l’esplorazione della borgata durante tutta la giornata.



A Saluzzo apertura dei musei l’8 e il 9 dicembre con l’orario dei giorni festivi.



Da sabato 8 dicembre a domenica 13 gennaio 2019 entrate nella magica atmosfera del Natale e venite a scoprire i Presepi alla finestra nel Recinto a Chiusa di Pesio.

A Saliceto presepi in castello, mostra di presepi nelle sale del castello aperta tutti i giorni festivi dalle 14,30 alle 18. Dall'8 dicembre fino al 6 gennaio.





Mercatino di Natale del volontariato in piazza Risorgimento ad Alba domenica 9 dicembre a partire dalle 10 alle 18. In programma caccia al tesoro a tema natalizio alle ore 16.00 presso il Museo della Cattedrale con merenda finale. Dalle ore 10.00 alle 20.00 con ingresso gratuito presso il Palazzo Mostre e Congressi si terrà la Fiera del Benessere.



Sempre domenica 9 dicembre a Pocapaglia mercatino di Natale con prodotti tipici, artigianato.