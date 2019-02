Giovedì 28 febbraio a Fossano va in scena “La guerra” di Goldoni

Giovedì' 28 Febbraio 2019 al cinema teatro I Portici di Via Roma 74 a Fossano andrà in scena “La Guerra” di Carlo Goldoni con Giuseppe Amato, Chiara Benedetti, Gianni Bissaca, Federica Castellini, Denis Fontanari e Christian Renzicchi, regia di Simone Toni di AriaTeatro.

Poco conosciuta e rappresentata, “La guerra”, andata in scena per la prima volta a Venezia durante il Carnevale del 1760, è frutto delle esperienze maturate da Carlo Goldoni molti anni prima. Per scriverla egli attinge a piene mani ai ricordi di un anno cruciale, il 1733, durante il quale, a seguito di molte avventure, lascia l’impiego e si dedica al teatro. Goldoni in questo testo dimostra non solo di aver brillantemente avviato la riforma del teatro italiano, ma anche di aver fatto un balzo nel ’900 di non poco conto. In questa commedia si respira una suggestiva atmosfera brechtiana in cui agiscono i personaggi goldoniani, quasi sorpresi nel ritrovarsi altrove. Altrove sì, perché “La guerra”, nella regia firmata da Simone Toni, è intesa come un territorio emotivo, un non/luogo in cui la paura della morte accelera le passioni e paradossalmente la voglia di vivere e la fame di piacere. Questo autorizza a immaginare uno spettacolo vivo, in cui i personaggi devono vivere le loro vicende sulla scena perché non sanno se sopravviveranno dietro le quinte dove imperversa appunto la guerra. Le virtù e le miserie dell’Uomo sono così messe a nudo, proprio perché c’è una necessità superiore che le guida e solo la pace, che arriva inaspettata, porterà respiro a un mondo che sembra destinato a combattere per sempre.