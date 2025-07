Sapori di selvaggina e natura: escursione e laboratorio in Valle Pesio

Domenica 13 luglio dalle ore 9 alle 17 la Guida Parco Roberto Pockaj e il macellaio Francesco Gola vi accompagnano nel cuore del Parco del Marguareis alla scoperta della Valle Pesio.

Al mattino, una passeggiata tra incantevoli faggete e imponenti castagni in compagnia di un guardiaparco esperto in gestione faunistica e della Guida Parco Roberto Pockaj, abitante della Valle Pesio che ti condurrà alla scoperta delle splendide borgate intorno a Tetti Baudinet e delle storie di vita che conservano.

Al pomeriggio con il macellaio Francesco Gola titolare della omonima impresa artigiana di San Bartolomeo - custodi di antiche tradizioni e produttori a marchio Qualità Parco APAM - un laboratorio per preparare hamburger e salsiccia di cinghiale. A seguire, degustazione di salumi pregiati “made Valle Pesio”.

Pranzo al sacco a base di prodotti locali a marchio Qualità Parco APAM:

panino con prosciutto di cinghiale della Macelleria Gola e Tuma d’Petu del Còc Nér Agriturismo; focaccia con bresaola di cinghiale della Macelleria Gola; yogurt di latte della Valle Pesio del Còc Nér Bistrot; gelato. Nel pasto sono inclusi due assaggi di formaggio sotto vuoto.

La giornata, organizzata dalle Aree Protette Alpi Marittime tramite il tour operator EXPA Viage | Terra del Castelmagno, rientra in “Assaggi di Biodiversità”, la rassegna di escursioni gastronomiche per vivere esperienze immersive con i produttori che hanno ottenuto il marchio Qualità Parco APAM e per scoprire angoli incantevoli nei Parchi e nelle Riserve gestite dall’Ente APAM.

Le escursioni hanno posti limitati, è possibile prenotarsi: Sul sito www.eventbrite.com Tramite mail a expaviage@terradelcastelmagno.it Tramite numero telefonico 393 920 7516

L’attività costa € 30,00 per gli adulti, € 25,00 bambini dai 4 ai 10 anni, mentre è gratuita per bambini sotto i 4 anni. Comprende: accompagnamento con guida naturalistica, incontro con la Guida Parco, laboratorio di macelleria (preparazione hamburger e salsiccia di cinghiale), degustazione di salumi di cinghiale, pranzo al sacco con prodotti locali.

Il 27 luglio l’appuntamento è nel Vallone della Freida dove andremo “Sui sentieri dei formaggi d’alta quota” con la Guida Parco Daniele Dalmasso. Destinazione? L’alpeggio gestito dalla famiglia Landra, per incontrare tre generazioni di allevatori e casari di origini vernantine, preparare tomini freschi e degustare formaggi e ultimo, ma non per importanza, per riempirsi gli occhi con splendidi paesaggi alpini.

Infine, tra agosto e settembre verranno organizzate altre tre uscite in Val Vermenagna, Valle Pesio e nella Riserva delle Sorgenti del Belbo per conoscere Roberta Falco della Bottega del Nazionale, Daniele Mondino de “L’ape DaMiele” e Agnese Giachello di “Api e Vita”.