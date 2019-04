Alba, in piazza Duomo va in scena il "Titans Elite Show Off"

D’intesa tra Alba Cheer e l’Amministrazione comunale di Alba, l’evento di presentazione del team Titans Elite che tra pochi giorni scenderà in pedana ai CheerWorlds, i mondiali di cheerleading, è stato spostato nella centralissima piazza Risorgimento di Alba.



A seguito di un concomitante e inatteso allestimento in piazza Michele Ferrero e del numeroso pubblico previsto, in accordo con l’amministrazione comunale, l’organizzazione curata da Alba Cheer con il coordinamento della Palestra Titans ha individuato la centralissima piazza Duomo come location ottimale per meglio rappresentare la città di Alba in un evento che si preannuncia di forte richiamo, se non altro per gli oltre 100 atleti che si esibiranno.

Ciò ha dimostrato una straordinaria sinergia nel tenere in considerazione tutte le esigenze, per lo svolgimento e la preparazione dei tanti eventi che si stanno svolgendo in città o che stanno per iniziare.



La manifestazione inizierà alle 17.30, aperta dalle esibizioni di tutti i team delle categorie giovanili dei Titans di Alba Cheer e si chiuderà con il momento più atteso, i Titans Elite che presenteranno la routine mondiale per la prima volta in pubblico.