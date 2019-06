Maturità 2019, oltre 4mila studenti della Granda pronti alla prima prova

La prima prova - prevista per mercoledì 19 giugno - richiederà come al solito ai ragazzi la stesura di un tema in lingua italiana. Saranno disposte sette tracce, due per l’analisi del testo (tipologia A), tre per il testo argomentativo (tipologia B), in sostituzione al saggio breve, due per il tema di attualità (tipologia C). La traccia di storia, invece, non sarà più sottoposta. Come negli anni passati, le ore a disposizione saranno sei.