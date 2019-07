Alba: falla nell’acquedotto, cantine allagate da un metro e mezzo di acqua

Ingente perdita d’acqua - ieri sera, mercoledì 3 luglio , intorno alle 20 - in alcune cantine di piazza San Paolo ad Alba.

Secondo i primi riscontri, a causare la perdita dell’acqua potrebbe essere stata una falla nell’acquedotto. In attesa del pronto intervento dei tecnici per riparare il guasto, i vigili del fuoco di Cuneo, Alba e Bra sono intervenuti con un’autopompa per aspirare l’acqua, che è stato calcolato aveva raggiunto l’altezza di un metro e mezzo su una superficie di 20 metri per 6.

Nessun pericolo per i residenti, che infatti non hanno lasciato l’abitazione.