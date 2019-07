Relax, mare e piatti gourmet, la proposta per il week end a Sanremo dello stabilimento balneare La Caletta a Sanremo

La Caletta è una spiaggia collocata in una delle baie più suggestive della città dei Fiori, è il luogo ideale per rilassarsi, godere di un panorama unico e di un’acqua particolarmente limpida.

Sabato 13 luglio a partire dalle 21 presso la spiaggia La Caletta, in via al Mare 10 a Bussana di Sanremo il campione internazionale di barbeque Alessandro Oddone propone una cena a base di portate per le quali ha ricevuto vari premi in competizioni internazionali: brisket , pulled pork e smoked sausage, accompagnati da patatine fritte.