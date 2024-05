Ad Alba gli intrecci di culture di Macramè

Una passata edizione della manifestazione in piazza Michele Ferrero

Spettacoli, laboratori, animazione, letture, cena con i piatti dal mondo e concerto. Tutto questo e molto altro è “Macramè – Intrecci di culture”, in piazza San Paolo ad Alba, venerdì 17 maggio dalle 17 alle 23.

Nel pomeriggio alunni, studenti, insegnanti e associazioni del territorio animeranno la piazza con spettacoli, laboratori e stand allestiti, pensati e coordinati dal Servizio Stranieri del Comune di Alba insieme al gruppo insegnanti “Integrazione scolastica minori stranieri ed educazione interculturale”.

Il tema su cui le scuole hanno lavorato durante tutto l’anno scolastico è “Suona la pace”, evocativo di quello che la tradizionale festa interculturale vuole rappresentare: un’occasione gioiosa per celebrare i valori condivisi di pace, integrazione e valorizzazione delle diversità.

L’iniziativa sarà animata dall’artista Bingo che, oltre a presentare sul palco i singoli Istituti, intratterrà il pubblico con giochi divertenti e coinvolgenti.

La festa avrà nuovamente il contributo della Biblioteca civica “Giovanni Ferrero” di Alba che sarà presente con uno spazio dedicato al progetto “Nati per Leggere”. I volontari lettori si alterneranno dalle 17.00 alle 19.30 proponendo a bimbi e famiglie tante letture ad alta voce.

Dalle 19 sarà servita la “Cena con piatti dal mondo”, al Self-Service comunale in via Liberazione n. 5, dove sarà possibile assaporare alcuni piatti tradizionali di altri Paesi: cous cous con verdure, pollo al curry, paella con pesce, chili con fagioli neri e riso e dolci.

A seguire, sempre in piazza San Paolo, il concerto dell’Orchestra Terra Madre, promosso in collaborazione con il Progetto SAI Cuneo. L’orchestra, nata nel 2014 da un’idea del musicista Simone Campa e di Carlo Petrini è un variopinto ensemble che canta e racconta valori come l’incontro tra persone, il confronto di esperienze umane e professionali, la conoscenza delle diversità e il dialogo interculturale.