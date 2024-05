Domenica 12 maggio l'assemblea annuale dei soci della Banca d'Alba. "Un momento di vera inclusione"

Cresce l'attesa, come ogni anno, per la tradizionale assemblea dei soci della Banca d'Alba, che si svolgerà domenica 12 maggio, a partire dalle ore 9.30 in piazza Medford ad Alba. "Vuole essere un momento di vera inclusione, a coronamento del percorso virtuoso che La Banca ha intrapreso negli ultimi mesi, ottenendo certificazioni e attestati di conformità per la parità di genere, la diversità e inclusione, la responsabilità sociale, etica e ambientale- spiega il presidente del Consiglio di amministrazione Tino Corvaglia-. Il fulcro di questo momento, oltre ai progetti legati alla sostenibilità, sarà l'approvazione di un bilancio eccellente che conferma e migliora i livelli straordinari dei principali indicatori espressi nell'esercizio record dell'anno precedente".

Al 31 dicembre 2023 i soci erano 62.852, quasi il 50% dei nuovi entrati è under 30. In crescita anche i clienti che si attestano a 175.000. Nell'ultimo esercizio i volumi gestiti dalla Banca hanno superato gli 11,6 miliardi di euro. L'anno 2023 ha permesso di rafforzare la solidità patrimoniale di Banca d'Alba che ha raggiunto i 505 milioni di euro di fondi propri: l'anno scorso erano 459 milioni. L'utile netto registrato nel 2023 è stato di 78,2 milioni.

"Abbiamo inoltre incrementato del 20% le erogazioni di mutui alle imprese, così come i mutui Casa alle famiglie che sono stati concessi in maniera maggiore (+16%) rispetto a quanto avvenuto su base nazionale. Altrettanto importante il dato riferito ai 2000 mutui che sono stati rinegoziati per contenere l'impatto del rialzo dei tassi di interesse", ha affermato il direttore generale Enzo Cazzullo.