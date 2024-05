Il Festival della Tv di Dogliani torna con più di cento ospiti e tante novità

Tra le vigne e le colline delle Langhe si prepara la tredicesima edizione del Festival della TV. L’appuntamento – sempre più centrale e amato dal pubblico e dagli addetti ai lavori, unica manifestazione italiana dedicata alla televisione e ai media – si terrà a Dogliani dal 24 al 26 maggio fra le piazze Umberto I, Belvedere e Carlo Alberto con oltre cento ospiti fra incontri e approfondimenti sui temi della comunicazione televisiva e le tante contaminazioni con i media digitali in un ricchissimo alternarsi di protagonisti affermati e autori, editori tradizionali e professionisti dell’universo multimediale, produttori sconosciuti al grande pubblico e star del piccolo schermo, ma anche veri e propri spettacoli e concerti con i protagonisti del mondo culturale di oggi. Un’occasione per incontri unici, per riflettere insieme sui temi più urgenti della contemporaneità nel clima ideale di un piccolo paese come Dogliani che diventa, durante il Festival, la capitale dei media, un paese-antenna animato da incontri e dibattiti che mettono a confronto diverse generazioni.



Il Festival della TV sarà ancora una volta l’occasione per ascoltare le storie e i retroscena della carriera di personaggi notissimi e giornalisti iconici, ma non solo. Al centro dell’attenzione anche il meccanismo della produzione della trasmissioni più interessanti, dal percorso che porta un’idea a diventare un format e poi una trasmissione.



Come ogni anno il gruppo degli organizzatori ha individuato il tema: al centro dell’attenzione saranno dunque i “tempi esponenziali”, ovvero il tempo dilatato e apparentemente inafferrabile che stiamo vivendo.

Anche in questa edizione sono tantissimi i nomi coinvolti. Le tre piazze di Dogliani ospiteranno oltre cinquanta panel, incontri, interviste, spettacoli con ingresso libero e gratuito, per un incontro ravvicinato con i personaggi al centro del mondo dei media.

Fra i 122 ospiti Costantino della Gherardesca, Urbano Cairo, Fabio ed Eleonora Caressa, Aldo Cazzullo, I Santi Francesi, Eleonora Riso, Cristina Parodi, Gerry Scotti, Paola Perego, Giovanni Floris, Massimo Giletti, Francesca Fagnani, Linus, Enrico Mentana, Dario Vergassola, Paolo Conticini, Luca Zingaretti, Max Angioni, Vinicio Capossela, Franco Arminio, Antonio Ornano, direttori e giornalisti dei principali media

Venerdì 24 maggio il programma si apre alle 16 in Piazza Umberto I con l’incontro fra Roberto Pavanello, giornalista de La Stampa, e Csaba Dalla Zorza, Tommaso Zorzi, Roberto Valbuzzi ovvero i padroni di casa di Cortesie per gli ospiti.

A seguire un incontro con Costantino della Gherardesca intitolato “Non solo Pechino Express”, Barbara Palombelli dialogherà con Urbano Cairo, Francesca Sforza alle 19 incontra Monica Maggioni, past-president della Rai e vicepresidente dell'Unione europea di radiodiffusione.

Contemporaneamente in Piazza Belvedere un focus sulla narrazione del territorio con il direttore generale dell’Ente Turismo Langhe, Monferrato e Roero Bruno Bertero, un approfondimento intitolato “La cultura tra investimento pubblico e privato” con, fra gli altri, Evelina Christillin e un approfondimento sul film “Trifole” con Umberto Orsini, Gabriele Fabbro e Steve Della Casa. Nella stessa piazza, alle 17, Elvira Serra incontrerà “i Caressa”, papà Fabio ed Eleonora, reduci dall’esperienza di Pechino Express.



Non mancano le star delle trasmissioni televisive come la neovincitrice di Masterchef Eleonora Riso insieme alla “Cooker girl” Aurora Cavallo in un panel con Vincenzo Piscopo Chief Commercial & Digital Officer di Banijay Italia Holding, lo scrittore e poeta Guido Catalano, insieme a Emilio Targia, parlerà del suo ultimo libro appena uscito: “Cosa fanno le femmine quando vanno in bagno”.



Sabato 25 maggio in Piazza Belvedere fra gli altri l’incontro intitolato “Europa/America: elezioni a confronto nel quadro della crisi geopolitica mondiale” con Stefania Aloia, Francesco Cancellato, Emiliano Fittipaldi, Andrea Malaguti, Mario Sechi, Barbara Stefanelli con Annalisa Bruchi e poi Cristina Parodi, Gerry Scotti, Paola Perego, Giovanni Floris, la “belva” Francesca Fagnani dialoga con Massimo Giletti a proposito del suo ultimo libro, Elvira Serra avrà il compito di farsi raccontare cosa significa fare il manager delle star da Lucio Presta. Ci sarà anche spazio per parlare dei “mestieri della TV” con Duccio Forzano, Andrea Canino, Riccardo Topazio, Paolo Gep Cucco con Pietro Galeotti, dell’eterna attualità della Gialappa’s Band con Giorgio Gherarducci.



Domenica 26 maggio il programma dell’ultimo giorno di festival sarà ricchissimo e vedrà fra gli alti un dialogo fra Enrico Mentana con la vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea, la comicità surreale di Dario Vergassola e Max Angioni, Paolo Conticini direttamente da Cash or trash, un inedito Faccia a faccia fra Giovanni Minoli e Salvatore Merlo, spazio anche alla grande fiction come Luca Zingaretti in dialogo con Corrado Formigli.

Spazio alla storia della musica popolare italiana con il percorso dei Cantacronache approfondito in un incontro con Fausto Amodei e Giovanni De Luna, il critico gastronomico Paolo Vizzari incontrerà Francesco Panella per Little Big Italy, mentre Luca Sofri insieme a Claudio Giunta parlerà dell’esperienza del Post e Simonetta Sciandivasci incontrerà il poeta Franco Arminio. Il programma di Piazza Carlo Alberto sarà dedicato in larga parte alla cucina e all’ambiente con, fra gli altri, Fulvio Marino, Riccardo Valentini, Chef Gipponi in dialogo con Luca Ferrua. Infine, Emilio Targia incontrerà la comicità sferzante di Antonio Ornano. Attenzione anche ai temi dell’ambiente, e a come se ne parla sui media, con Federico Quaranta, Teo Musso, Kristian El Dosoky, Giovanna Zacchi, Monica Pasquarelli con Rudi Bressa.



Tanto spazio anche alla musica “che gira intorno”: venerdì 24 maggio in Piazza Carlo Alberto Luca De Gennaro incontrerà i Santi Francesi per un racconto della loro esperienza dalla musica dei club a X Factor per arrivare al Festival di Sanremo e Luca Morino sarà protagonista di un dj set fra le langhe e l’orizzonte influenzato dalla sua ultima uscita discografica intitolata “De West”. Sabato 25 maggio Stefano Senardi e Luca De Gennaro presenteranno insieme a Mary Cacciola i loro libri che hanno come tema la passione per la musica che ha pervaso le loro vite e le loro carriere professionali. Luca De Gennaro avrà poi l’occasione di approfondire il potere della musica al tempo del populismo in un dialogo con Vinicio Capossela e Anna Bonalume.



NOVITÀ

SPETTACOLI TEATRALI

In questa edizione – ingresso libero con prenotazione su Eventbrite a partire dal 15 maggio – due veri e propri spettacoli teatrali al Teatro Sacra Famiglia:



Aldo Cazzullo porterà in scena venerdì 24 maggio alle 19.30 lo script tratto dal suo ultimo libro “Quando eravamo i padroni del mondo”, best seller da oltre 250.000 copie vendute.

Linus, con il suo primo spettacolo teatrale “Radio Linetti Live”, dopo lo straordinario successo delle dieci repliche milanesi, sarà al Festival della TV, sabato 25 maggio alle 18.30.



PREMI

Da quest’anno il programma del festival vedrà due importanti riconoscimenti: il Premio Diversità e Inclusione che la Direzione del Festival in accordo con il partner Axpo-Pulsee Luce e Gas consegnerà a Monica Maggioni e il Premio Sostenibilità che in accordo con il partner Ente Turismo Langhe, Monferrato, Roero verrà consegnato a Vincenzo Venuto. Ad arricchire questo scenario un gran numero di eventi collaterali: musica, stand enogastronomici e tanto altro.



LOUNGE PRODUTTORI DI VINO DI DOGLIANI

In piazza Umberto I la nuova lounge per gli ospiti nata dalla collaborazione fra il Festival della TV e i Produttori di Vino di Dogliani.



I LUOGHI

Il Festival, come già negli scorsi anni, avrà tre palcoscenici diversi per tipologia, allestimenti e capienza:

Piazza Umberto I: incontri rivolti al grande pubblico, con una capienza di 380 posti a sedere per ciascun incontro. *In caso di maltempo gli incontri si terranno nella Sala Grande del Cinema Multilanghe.

Piazza Belvedere: nel suggestivo e scenografico Borgo Antico Castello, si svolgeranno incontri dedicati a temi più specifici. *In caso di maltempo gli incontri si terranno nel teatro Sacra Famiglia

Piazza Carlo Alberto: la piazza ospiterà incontri, oltre agli spazi dell’offerta gastronomica con street food, birra Baladin, cocktail easy to drink, extra bibite e il vino di Dogliani. *In caso di maltempo gli incontri si terranno nella Sala Blu del Cinema Multilanghe.