Domani si inaugura "Dikatomi", nuova scultura per vivere corso Giolitti

Giovedì 9 maggio Fondazione Peano vi invita alle ore 20.00 su Corso Giolitti, angolo via Bassignano per una serata conviviale in occasione della quale verrà scoperta e presentata al pubblico DIKATOMI, la nuova Scultura da Vivere realizzata da Furkan Depeli, artista turco che ha vinto la 25° edizione del Concorso Scultura nel 2021 quando era uno studente del biennio in scultura presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara.

L'opera, realizzata a mano in marmo nero Marquina, segue il progetto presentato sotto forma di rendering digitale in occasione del Concorso e allora selezionato tra quelli arrivati da una giuria composta da Barbara Pasqua – giornalista, Cristina Clerico – Assessore alla Cultura, Città di Cuneo, Giacomo Doglio – promotore culturale, Ivana Mulatero – critica d’arte e curatrice ed Ezio Ingaramo -Vicepresidente, Fondazione Peano.

Il progetto scultoreo era stato scelto dalla commissione per il forte impatto visivo e concettuale. L’allora attuale crisi esistenziale condizionata dalla persistenza degli effetti del virus è interpretata in senso catartico verso un supremo spirito di condivisione e di legame capace di superare le contraddizioni, le “dicotomie” e gli ostacoli del vivere. Un’esperienza di vita che può riprendere a germogliare come alludono le due figure incapsulate in una forma geometrica che sintetizza un seme spaccato a metà.

Il vincitore, al termine della premiazione avvenuta a novembre 2021, ha accennato a come la sua produzione artistica si rifaccia a concetti chiave della filosofia greca antica e in particolare, nel caso di “Dikatomi”, al pensiero di Eraclito, filosofo del “divenire” e al suo concetto di logos, legge universale alla cui necessità soggiacciono tutte le cose nel loro costante rovesciarsi ognuna nel suo opposto, e in cui convivrebbero le dicotomie che hanno caratterizzano quello specifico periodo storico.

La vittoria di Furkan Depeli porta nuovamente sul gradino più alto del podio l’Accademia di Carrara che, nel corso delle 24 edizioni precedenti, ha già posto in città tre Sculture da Vivere: “Terra” di Federica Malatesta (2000), “Riflessi” di Simonetta Baldini (2002) e “La città che sale” di Gaspare Marziano nel 2014.

Dikatomi ha tre giri di strisce led sulla base agganciate al crepuscolare dell’illuminazione pubblica quindi si “accenderà” la sera con i lampioni del corso. A differenza di altre opere poste in città nel corso degli anni, non si tratta di un’opera prima. L’artista, infatti ha già vinto numerosi premi di arte e installato numerose opere in giro per il mondo. Per maggiori info sull’artista, si invita a visitare il suo sito web: https://www.furkandepeli.com/

L'evento di scoprimento e presentazione dell'opera è stata organizzata da Fondazione Peano con la collaborazione del Comitato di quartiere Cuneo Centro e l'Associazione Nuovo Corso Giolitti e vedrà la partecipazione dell'artista. L'evento sarà occompagnato da un'apericena e dalla musica di Moussa Sanou.

Il Concorso Scultura da Vivere, che nel 2024 giunge alla sua 28° edizione, è da sempre realizzato in collaborazione con il Comune di Cuneo, che mette a disposizione l'area pubblica per l'installazione dell'opera, e grazie al contributo di Fondazione CRC e Fondazione CRT.