Aperto ad Asti il processo per l’omicidio dell’operaia di Govone Roberta Perosino: alla sbarra il marito col vizio del gioco

Udienza preliminare questa mattina, giovedì 11 luglio, in tribunale ad Asti del processo per la morte di Roberta Perosino, 53 anni operaia di Govone uccisa dal marito, Arturo Moramarco, 58 anni, macellaio in pensione che dapprima aveva cercato di nascondere ciò che aveva fatto, insegnando una rapina, poi aveva confessato tutto al gip del tribunale di Asti.