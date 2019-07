Mondovì: sarà il centro anziani di Carassone a ospitare il prossimo Consiglio comunale

Altra seduta in esterna per il Consiglio comunale di Mondovì: questa volta sarà infatti il centro anziani del rione Carassone (via del Campo, 5) a ospitare i componenti della Giunta, della maggioranza e dell'opposizione.

Accadrà alle 20.15 di martedì 30 luglio, quando avrà luogo la trattazione dei seguenti argomenti: approvazione del regolamento per la concessione della cittadinanza onoraria; approvazione progetto definitivo variante parziale 24 del piano regolatore; adozione del progetto preliminare della variante parziale 25 del piano regolatore; comunicazione di prelievi dal fondo di riserva ordinario e di cassa; salvaguardia degli equilibri di bilancio (stato di attuazione dei programmi, assestamento bilancio 2019, provvedimenti); approvazione regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina degli "organi e strutture di protezione civile"; approvazione della convenzione tra il Politecnico di Torino, il Comune di Mondovì e la Fondazione CRC per il finanziamento di posizioni di ricercatore; mozione ai sensi dell'articolo 62 del regolamento del consiglio comunale: revoca delibera di adozione variante al piano regolatore per la nuova scuola e convocazione incontro.