I campioni Trezeguet e Camoranesi stappano una bottiglia di Barolo del 2006 a Monforte d'Alba

Relax in Langa per i campioni di calcio David Trezeguet e Mauro Camoranesi che, martedì 16 luglio, hanno trascorso una giornata a Monforte d'Alba. Ad accoglierli il indaco Livio Genesio.

Gli amministratori di Monforte hanno accompagnato gli atleti per una degustazione di prodotti tipici e una cena in paese, in cui è stato "stappato" un magnum di Barolo del 2006, anno in cui, Camoranesi, fu Campione del mondo.

"Ci riempie di gioia aver fatto scoprire Monforte a due sportivi di questa caratura, nella speranza di aver fatto del nostro meglio per accoglierli, auspichiamo ritornino ancora tra queste colline", ha dichiarato il sindaco.